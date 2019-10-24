Москва, , 15:10 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на продление моратория на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии еще на год, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о заморозке до 2022 года включительно выплат накопительной части пенсии. Заморозка этой части пенсии действует в РФ с 2014 года, но текущая версия закона предполагает, что мораторий действует до конца 2021 года. Вместе с тем правительство предлагает продлить заморозку еще на год — такие параметры уже заложены в расчеты параметров проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

По расчетам правительства, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, который направляется из госбюджета в Пенсионный фонд, на 634,8 млрд рублей.

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