Москва, , 13:29 — REGNUM В России в 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные — на 7,05%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова за заседании Российской трехсторонней комиссии.

«Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. рублей», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно о предложении Пенсионного фонда России увеличить порог пенсионных накоплений, ниже которого накопленную пенсию выплачивают один раз, а не ежемесячно. Минтруд разослал инициативу в заинтересованные ведомства для обсуждения.

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