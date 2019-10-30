30 октября президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетит Будапешт с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 2018

09:02 30.10.2019 Главы двух стран намерены обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных сферах. Также на повестке дня актуальные международные темы. Читайте также: Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

09:05 30.10.2019 Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе. Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли в Москве в сентябре 2018 года.

09:16 30.10.2019 Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. 2018 [kremlin.ru]

09:18 30.10.2019 Глава российского государства Владимир Путин в предыдущий раз посещал Будапешт в августе 2017 года, а до этого — в феврале того же года.

09:28 30.10.2019 Во время встречи в Москве в сентябре 2018 года Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества двух стран, а также рассмотрели актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии. Читайте также: Выяснились основные темы предстоящих переговоров Путина и Орбана

09:31 30.10.2019 Владимир Путин тогда заявил, что Венгрия является важным и надежным партнером России в Европе. «Мы заинтересованы в том, чтобы российско-венгерские отношения и далее углублялись по всем направлениям», — сказал Путин, отметив, что в первую очередь это касается развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.

10:10 30.10.2019 Венгрия должна быть вовлечена в прагматичный диалог с Россией на основе взаимного доверия и уважения. Об этом заявил министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийярто в июле 2019 года, когда прошла информация о ходе подготовки визита Владимира Путина в Будапешт. «Мы центральноевропейская страна, так что мы должны воспринимать Россию как данность», — сказал министр. Читайте также: Будапешт должен быть вовлечен в диалог с Москвой — МИД Венгрии

10:11 30.10.2019 Сийярто тогда также ответил на вопрос о подписании соглашений в энергетической сфере в рамках официального визита Путина в Венгрию. Министр сказал, что стороны подписали уже все необходимые соглашения как в атомной энергетике, так и в сфере поставок российского газа.

10:12 30.10.2019 Газовый вопрос имеет для Венгрии особое значение, поскольку республика нацелена на то, чтобы создать на своей территории крупный газовый хаб для Центральной Европы, отмечает RT.

10:13 30.10.2019 Кроме того, Будапешт рассчитывал нарастить импорт газа из Румынии после того, как в 2017-м там было открыто крупное сухопутное месторождение. В начале прошлого года Виктор Орбан заявлял, что в планы венгерского правительства входят поставки из соседней страны порядка 4 млрд кубометров газа в год. Это покрыло бы чуть менее половины общего объёма ежегодного потребления природного газа в Венгрии — 9 млрд кубометров. Отметим, что на российский импорт в среднем приходится порядка 5 млрд кубометров топлива в год. Однако, как отмечают эксперты, себестоимость добычи природного газа в Румынии оказалась достаточно высокой, поэтому предложение относительно топлива из РФ остаётся одним из наиболее конкурентноспособных на европейском газовом рынке. RT

11:21 30.10.2019 Перспектива возможной остановки транзита через Украину весьма тревожит Будапешт. Ещё в начале этого года Венгрия, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, получила от «Газпрома» гарантии на поставку топлива в 2020-м, даже в том случае, если российско-украинские переговоры не увенчаются успехом. Глава венгерского МИД добавил, что республика рассчитывает на поставки топлива по строящемуся сейчас газопроводу «Турецкий поток» уже со второй половины 2021 года, отмечает RT.

11:25 30.10.2019 «В нашем случае, чем больше трубопроводов, тем лучше. Для нас очень важны новые маршруты поставок, именно поэтому мы сотрудничаем с нашими болгарскими и сербскими коллегами», — сказал глава МИД Венгрии.

11:37 30.10.2019 Турецкий поток. turkstream.info

12:08 30.10.2019 Энергетическая повестка в диалоге двух стран не исчерпывается только газовыми вопросами. Важную роль играет также сотрудничество в области атомной энергетики.

12:27 30.10.2019 Лицензия на строительство второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии может быть получена в ближайшее время. Об этом в ходе проходящей в Москве Российской энергетической конференции заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Он пояснил, что процедуры, необходимые для начала строительства, уже запущены, и как только лицензия будет получена, начнется сооружение станции. Читайте также: Венгрия ожидает лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» в ближайшее время

12:27 30.10.2019 Сийарто также проинформировал, что Венгрия не уступит давлению со стороны Европейского союза и не сократит долю атомной генерации в энергобалансе.

12:34 30.10.2019 В 2014 году между венгерским и российским руководством было достигнуто соглашение о строительстве «Росатомом» АЭС «Пакш-2» в республике. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 августа 2017 года в Будапеште заявлял, что Россия полностью профинансирует строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии. Читайте также: Путин: РФ выделила $12 млрд на строительство блоков АЭС «Пакш» в Венгрии

12:35 30.10.2019 Однако этот проект столкнулся с сопротивлением внутри Евросоюза: Австрия выступила против финансирования строительства из общеевропейских средств и подала иск в Европейский суд. Но в марте 2019 года ЕС всё же одобрил возведение АЭС «Пакш-2» — в середине октября венгерская сторона утвердила технический проект будущей станции, отмечает RT.

12:36 30.10.2019 Товарооборот между Россией и Венгрией в 2018 году составил чуть менее 7 млрд долларов, в том числе экспорт из России — около 4,8 млрд долларов, экспорт из Венгрии — около 2,1 млрд долларов. Доля Венгрии во внешнеторговом обороте России составляет чуть более 1%.

12:38 30.10.2019 На сегодняшний день Венгрия занимает 21-е место в товарообороте России.

12:44 30.10.2019 В преддверии визита президента России Владимира Путинав Венгрию в Будапеште состоялась встреча министра здравоохранения РФВероники Скворцовой и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Министры являются сопредседателями Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает российское ведомство.

12:45 30.10.2019 Вероника Скворцова анонсировала подписание ряда крупных документов между двумя странами в социальной сфере. «Самым важным мы считаем достигнутые договоренности о сотрудничестве в области онкологии, с обеих сторон признаем его приоритетным в части здравоохранения. Чтобы вывести эту область на новый уровень взаимодействия, будет подписан Меморандум о сотрудничестве в области онкологии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии», — сообщила она.

12:46 30.10.2019 В Казани с апреля 2015 года работает генеральное консульство Венгрии. В консульский округ входят Татария, Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, а также Самарская, Ульяновская, Кировская и Оренбургская области. [[[quote-0]]]

12:46 30.10.2019 Вероника Скворцова также рассказала о подписании Меморандума между Министерством спорта РФ и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, высокую значимость которого подчеркивают обе страны.

12:47 30.10.2019 Во время официального визита президента России в Венгрию также планируется подписать План мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере, в который включены 23 проекта в таких сферах, как агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.

12:47 30.10.2019 Дипломатические отношения Российской Федерации и Венгрии были установлены в декабре 1991 года. Тогда же был подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

12:49 30.10.2019 В июне 2018 года венгерские компании приняли участие в крупнейшей агротехнической выставке Поволжья «День поля в Татарстане — 2018».

12:50 30.10.2019 Встреча Вероники Скворцовой и Петера Сийярто [rosminzdrav.ru]

12:50 30.10.2019 Побратимом Нижнего Новгорода является венгерский город Дьёр. Сотрудничество началось в 2013 году по направлениям образования, молодежной политики, массового спорта и туризма.

12:54 30.10.2019 В мае 2018 года на встрече с первым главой Татарии, госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер поприветствовал того на татарском языке, отметив, что «у венгерского и татарского народа давние исторические связи, есть много общих слов, и это заметно помогает в изучении татарского языка». У Татарии с Венгрией давние торгово-экономические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в 1992 году, а в мае 1993 года Шаймиев посетил Будапешт.

12:56 30.10.2019 Венгрия является одним из торгово-экономических партнёров Удмуртии. Внешнеторговый оборот сторон в 2017 году составил 6,241 млн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Делегация консульства Венгрии в Казани во главе с генконсулом Адамом Штифтером посетила Ижевск в июне прошлого года. Обсуждались направления сотрудничества, которые Венгрия считает перспективными: туризм, обмен студентами, а также ряд областей сельского хозяйства.

12:56 30.10.2019 «Амбициозные задачи, стоящие перед нами в будущем, придают новую динамику нашим взаимодействиям. Российско-Венгерская межправительственная комиссия будет и далее способствовать углублению экономического сотрудничества на всех уровнях в интересах добрососедства и благополучия наших граждан», — отметила Вероника Скворцова в Будапеште 29 октября, когда состоялась встреча министра здравоохранения РФ и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел ВенгрииПетера Сийярто. Министры являются сопредседателями Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

13:02 30.10.2019 Между СССР и Венгрией дипломатические отношения были установлены 4 февраля 1934 года, а с Россией договор о дружественных отношениях и сотрудничестве был подписан 6 декабря 1991 года. В 2010 году Виктор Орбан, чья партия «Фидес» победила на парламентских выборах, в результате чего он стал премьер-министром, выразил заинтересованность в выстраивании качественно новых отношений с Россией. В июле 2018 года Орбан назвал политику Евросоюза в отношении России «примитивной». Россию и Венгрию связывают также тесные экономические связи. Например, с 16 февраля 2005 года между странами действует соглашение об экономическом сотрудничестве и возобновлена работа Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

13:15 30.10.2019 22 октября в Москве АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дочерняя структура Госкорпорации «Росатом») и франко-немецкий консорциум Framatome SAS — Siemens AG подписали договор на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию систем основного комплекта автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для сооружаемых энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Пакш» (Венгрия). Договор был подписан по результатам проведения открытых конкурсных процедур. Согласно подписанному договору, консорциум Framatome SAS — Siemens AG изготовит и поставит оборудование АСУ ТП, а также проведет его сертификацию и квалификацию, в том числе на соответствие требованиям информационной безопасности.

13:16 30.10.2019 АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. На ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

13:17 30.10.2019 В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+, соответствующими самым высоким требованиям безопасности. Сооружение АЭС «Пакш-2» ведет инжиниринговый дивизион Горкорпорации «Росатом» АО ИК «АСЭ». АО «РАСУ» реализует комплексный проект по разработке, поставке и вводу в эксплуатацию АСУ ТП для энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Пакш». Референтным образцом АСУ ТП является ЛАЭС-2. Росатом

13:24 30.10.2019 Петербург активно развивает деловые и гуманитарные связи с Венгрией, а петербуржцы и венгры активно пользуются прямым авиасообщением Северной столицы с Будапештом. С августа 2017 года венгерский лоукостер Wizz Air перевёз по этому маршруту более 150 тысяч пассажиров. Читайте подробнее: Лоукостер из Венгрии перевез из Петербурга в Будапешт 150 тыс. человек

13:40 30.10.2019 АЭС «Пакш-2». Венгрия [rosatom.ru]

14:32 30.10.2019 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине. «Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство [Украины] новое или старое, правительство страны — это суверенное дело каждой из сторон», — цитирует Пескова ТАСС. «Другое дело, что, безусловно, есть темы, которые одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас», — отметил Песков. Он уточнил, что имеет в виду «тему меньшинств в сопредельных районах». «Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии тех процессов, которые там происходят», — напомнил он.

14:40 30.10.2019 Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Киева и Будапешта резко ухудшились несколько лет назад, когда украинские власти приняли новый закон об образовании, лишающий венгерскую общину в Закарпатье возможности учиться на родном языке. Последний серьезный конфликт произошел летом этого года, перед проведением на Украине парламентских выборов 21 июля. В Киеве заявили, что Будапешт пытается обеспечить победу на одном из мажоритарных округов в Закарпатье своему кандидату, для чего использует нечестные методы его поддержки.

14:46 30.10.2019 В прошлом году между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал из-за выдачи властями Венгрии паспортов соотечественникам, проживающим на Украине. В Киеве пригрозили лишить этих людей украинского гражданства, однако МИД Венгрии расценил это как попытку запугать венгерское население Закарпатья. Украина объявила тогда венгерского консула в Берегове персоной нон грата. В Будапеште ответили на этот шаг Киева симметрично, выслав на родину украинского консула в столице, напоминает RT.

14:46 30.10.2019 Будапешт не раз призывал Киев остановить ущемление прав национальных меньшинств. В знак протеста Венгрия последние два года блокирует работу комиссии Украина — НАТО на уровне министров и глав государств. Однако украинские власти не только не идут на уступки, но, напротив, вводят новые ограничения для нацменьшинств.

14:49 30.10.2019 На Украине проживает порядка 300 тыс. человек, у которых есть венгерские паспорта. В минувшем году между Украиной и Венгрией произошёл конфликт из-за венгров в Закарпатье. В украинских СМИ появилось видео, на котором генеральной консул Венгрии в Закарпатье якобы раздает венгерские паспорта жителям региона и призывает дать присягу на верность Венгрии. Позднее, правда, выяснилось, что раздает он не паспорта, а пакеты документов для получения венгерского гражданства. Венгерского консула тем не менее всё равно выгнали с Украины. Венгрия в ответ выгнала украинского консула.

14:50 30.10.2019 Украинскому политику, экс-главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю вручили в Венгрии государственный орден. Читайте также: Венгрия наградила украинского политика за «спасение» Закарпатья от России

15:19 30.10.2019 Кремль не исключает возможности обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште вопросов о нацменьшинствах Украины. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин может обсудить в Венгрии вопросы нацменьшинств Украины — Песков

15:39 30.10.2019 Встречу с главами церквей Ближнего Востока намеревается провести во время своего рабочего визита в Будапешт президент России Владимир Путин. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Путин встретится в Венгрии с главами церквей Ближнего Востока — Песков

15:52 30.10.2019 После своего рабочего визита в столицу Венгрии Будапешт, поздно вечером 30 октября президент России Владимир Путин прибудет в Калининград. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Кремля. Об этом: Путин после Венгрии посетит Калининград — Песков

16:20 30.10.2019 Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт.

16:23 30.10.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии — город Будапешт. Подробности в материале: Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

16:44 30.10.2019 Будапештская наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, начавшаяся 29 октября 1944 года, продлится до 13 февраля 1945 года и закончится освобождением Будапешта. Читайте также: Война: немецкие войска под Тулой несут большие потери

16:52 30.10.2019 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации РФ, которую возглавляет президент России Владимир Путин, 30 октября также находится в Будапеште. Азаров провел встречу с президентом области Дьер-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом, а также принял участие во встрече с бизнес-сообществом и Торгово-промышленной палатой Венгрии, которую провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Читайте также: Самарский губернатор вместе с Путиным находится в Будапеште

17:31 30.10.2019 [[[video-0]]] Вертолетная карусель над Будапештом: Венгерская полиция контролирует проезд Владимира Путина по улицам города

17:48 30.10.2019 Президент России Владимир Путин намерен 31 октября совершить рабочую поездку в Калининградскую область РФ, сообщает 30 октября пресс-служба Кремля. Уточняется, что в плане поездки значится проведение заседания президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Это мероприятие планируется провести в Светлогорске. Там же президент намерен провести встречу с представителями общественности.

20:22 30.10.2019 Напомним, что во время официального визита президента России в Венгрию планируется подписать План мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере. В него включены 23 проекта в таких сферах, как агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.

20:29 30.10.2019 Прибытие к зданию резиденции премьер-министра Венгрии «Кармелитское подворье». Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

20:32 30.10.2019 Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана проходят в резиденции премьер-министра Венгрии «Кармелитское подворье».

20:33 30.10.2019 В настоящее время продолжается пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Орбана.

20:35 30.10.2019 Как сообщает пресс-служба Кремля, по итогам встречи в Будапеште запланировано подписание ряда двусторонних документов.

20:35 30.10.2019 Кроме того, президент России встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.

20:37 30.10.2019 Напомним, что в 2017 году, во время посещения Венгрии, российский лидер принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо. Владимир Путин является почетным президентом Федерации дзюдо.

20:42 30.10.2019 Перед началом российско-венгерских переговоров. Kremlin.ru

20:43 30.10.2019 Россия будет взаимодействовать с Венгрией по линии поддержки христиан в конфликтных регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «В повестке дня переговоров с господином Орбаном было и положение христианских общин, проживающих на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эту тему мы также детально рассмотрим на встрече с христианскими иерархами из государств региона», — заявил Путин. Подробности в материале: РФ и Венгрия помогут христианским общинам в конфликтных регионах — Путин

20:45 30.10.2019 Российско-венгерские переговоры в узком составе. Kremlin.ru

20:50 30.10.2019 Владимир Путин с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Kremlin.ru

20:55 30.10.2019 Венгрия и Россия рассматривают возможные решения проблем энергоснабжения в свете рисков, возникающих из-за сложной политической ситуации на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине — прежде всего, конечно, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей российскими энергоносителями», — заявил Путин. Об этом: Путин и Орбан обсудили поставки энергоресурсов в свете украинского кризиса

20:57 30.10.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном они обсуждали ситуацию на Украине и поставки российского газа. Читайте подробнее: Путин обсудил с Орбаном ситуацию на Украине и поставки российского газа

21:02 30.10.2019 В ходе российско-венгерских переговоров kremlin.ru

21:10 30.10.2019 Для Венгрии представляет значительный интерес участие в проекте «Турецкий поток» с точки зрения повышения своей энергетической безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным. «Мы хотим отстоять свой суверенитет в отношении транзитных стран. Мы не хотим от них зависеть. Если в Венгрию из России поступает газ только через Украину, с точки зрения суверенитета это не очень приемлемое решение. Поэтому для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии — чем раньше мы можем присоединиться к «Турецкому потоку», тем лучше», — заявил Орбан. Читайте подробнее: Орбан объяснил позицию Венгрии по «Турецкому потоку»

21:11 30.10.2019 [[[video-1]]] Путин о диалоге Зеленского с националистами: Зеленский на националиста не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне трудно сказать. Правильно ли он выбрал форму общения — президент уговаривает людей, отказывающихся подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Не такой уж сложный вопрос, развести войска в двух населенных пунктах, но теперь ясно, почему — националисты не хотят уходить и выпускать оттуда войска.

21:23 30.10.2019 После пресс-конференции с Орбаном Путин посетит штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште. Также запланирована встреча с президентом федерации Мариусом Визером.

21:24 30.10.2019 У Владимира Путина 8-й дан.

21:29 30.10.2019 Россия поможет сохраниться христианским общинам в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Поскольку это сейчас наиболее гонимая часть, то мы исходим из того, что мы обязаны их поддержать. Здесь речь не идёт о каких-то соглашениях. О чём можно подписывать соглашения с представителями христианских конфессий в Сирии? Нужно просто помочь, помочь сохраниться, восстановить свои святыни, восстановить свои приходы. Этим мы и займёмся, обсуждением этих вопросов займёмся при встрече с иерархами», — заявил Путин. Об этом: Россия поможет сирийским христианам сохранить свои святыни — Путин

21:35 30.10.2019 В ходе российско-венгерских переговоров kremlin.ru

21:36 30.10.2019 Орбан заявил, что Венгрия не хочет быть зависимой от стран, которые осуществляют транзит энергоресурсов.

21:45 30.10.2019 Уверенности в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет решить проблему националистов, не позволяющих начать разведение войск, на данный момент нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Националисты не хотят уходить и выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти решение окончательное этого вопроса, я не знаю. Но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации в Донбассе», — добавил Путин. Об этом: От отведения войск многое зависит в урегулировании в Донбассе — Путин

21:52 30.10.2019 Владимир Путин и Виктор Орбан miniszterelnok. hu

22:28 30.10.2019 Руководство Российской Федерации всегда готово к встрече в «нормандском формате» по Украине, но такой саммит должен быть хорошо проработан и подготовлен, а также привести к конкретному результату. Об этом: Путин высказался о саммите в «нормандском формате»

23:14 30.10.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российскому публичному акционерному обществу «Газпром» следует обнулить взаимные претензии. Об этом: Путин: Пора покончить с абсурдом и завершить спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

23:50 30.10.2019 Пресс-конференция по итогам российско-венгерских переговоров kremlin.ru