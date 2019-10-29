Москва, 29 октября 2019, 15:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
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В ходе визита состоится встреча Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Главы двух стран намерены обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных сферах. Также на повестке дня актуальные международные темы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер заявил, что Будапешт остается для Москвы одним из основных экономических партнеров в Евросоюзе.
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