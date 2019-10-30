Будапешт, , 16:50 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации РФ, которую возглавляет президент России Владимир Путин, 30 октября в Будапеште принял участие в ряде мероприятий, направленных на развитие двухсторонних связей. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Прибытие Владимира Путина в Будапешт Kremlin.ru

В частности, Азаров провел встречу с президентом области Дьер-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом. Стороны обсудили не только культурные связи регионов, но и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, самарский губернатор принял участие во встрече с бизнес-сообщество и Торгово-промышленной палатой Венгрии, которую провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Обсуждались вопросы расширения делового сотрудничества, укрепления торговых связей, взаимодействия между российскими и венгерскими компаниями», — отметили в департаменте.

ИА REGNUM напоминает, между тем губернаторы регионов России готовятся к расширенному заседанию Госсовета, которое пройдет под председательством президента РФ, и будет посвящено проблемам здравоохранения в субъектах.