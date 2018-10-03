Венгрия ожидает лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» в ближайшее время

Москва, , 15:46 — REGNUM Лицензия на строительство второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии может быть получена в ближайшее время. Об этом в ходе проходящей в Москве Российской энергетической недели заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Он пояснил, что процедуры, необходимые для начала строительства, уже запущены, и как только лицензия будет получена, начнется сооружение станции.

Сийарто также проинформировал, что Венгрия не уступит давлению со стороны Европейского союза и не сократит долю атомной генерации в энергобалансе.