Будапешт, , 08:41 — REGNUM

Венгрия должна быть вовлечена в прагматичный диалог с Россией на основе взаимного доверия и уважения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 18 июля ТАСС.

«Мы центральноевропейская страна, так что мы должны воспринимать Россию как данность», — сказал министр. По его словам, между главами России и Венгрии есть четкий график встреч — в 2018 году венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву, в 2019 году российский лидер Владимир Путин планирует посетить Будапешт.

Сийярто также ответил на вопрос о подписании соглашений в энергетической сфере в рамках официального визита Путина в Венгрию. Министр сказал, что стороны подписали уже все необходимые соглашения как в атомной энергетике, так и в сфере поставок российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение в СМИ о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в Венгрию. Ранее венгерские СМИ сообщили, что Путин планирует посетить Будапешт в октябре 2019 года.

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