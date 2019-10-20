Белград, 20 октября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Венки к Мемориальному комплексу освободителям Белграда возложили российский премьер — министр Дмитрий Медведев и его сербская коллега Ана Брнабич.

Government.ru Возложение венка к Монументу советским войнам, погибшим при освобождении Белграда

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 19 октября прибыл в Сербию с официальным визитом. Он провёл встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и с Брнабич.

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В честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов в сербской столице прошли торжества. Накануне своего визита в Сербию Медведев в интервью сербскому изданию рассказал, что у Москвы и Белграда очень много общего.

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