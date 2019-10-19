Москва, 19 октября 2019, 04:45 — REGNUM У России и Сербии много общего, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости».
По словам российского премьер-министра, в сфере экономики, технологий и в других направлениях подготовлены совместные российско-сербские документы, которые будут подписаны в ходе его визита в Белград.
Медведев также отметил, что у России и у Сербии одинаковое неприятие нацизма, взгляды на фашистскую агрессию во время Второй мировой войны не подверглись «какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что в Белграде в ходе предстоящего визита он проведёт встречи с президентом и с главой правительства Сербии.
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