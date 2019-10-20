Москва, 20 октября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
20 октября
20 октября 1941 года на Ленинградском фронте началось второе наступление 54-й армии и Невской оперативной группы с целью прорыва блокады Ленинграда.
20 октября 1942 года подпольный обком компартии Украины и группа Якова Мельника Украинского штаба партизанского движения создали третье соединение партизанских отрядов Сумской области из партизанов Брянских лесов.
20 октября 1943 года созданы 1-й Прибалтийский фронт под командованием Андрея Ерёменко, 2-й Прибалтийский фронт под командованием Маркиана Попова, Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского, четыре Украинских фронта (командующие: Николай Ватутин, Иван Конев, Родион Малиновский, Фёдор Толбухин).
20 октября 1944 года Красная Армия и Народно-освободительная армия Югославии освободили Белград.
Силы 2-го Украинского фронта освободили Дебрецен.