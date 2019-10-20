Белград, 20 октября 2019, 02:13 — REGNUM О планах укреплять российско-сербское сотрудничество заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с коллегой в Белграде Аной Брнабич.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Медведева с Брнабич состоялась 19 октября в Белграде, куда глава российского правительства прибыл на церемонию в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов.
Визит Брнабич в Россию ожидается 25 октября. Также Медведев встретился с сербским президентом Александром Вучичем.
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