В Испании вынесен приговор по делу о референдуме о независимости Каталонии, прошедшему 1 октября 2017 года. Сторонники независимости региона 14 октября в знак протеста вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Полиции пришлось применять силу в отношении митингующих. Подробнее в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

17:28 14.10.2019 Читайте также: Приговор по делу о референдуме спровоцировал акции протеста в Каталонии

17:29 14.10.2019 Протестующие перекрывают улицы, а также призывают жителей автономной области присоединиться к акции протеста. Из-за опасения возможных беспорядков в регионе увеличено присутствие сотрудников полиции.

17:30 14.10.2019 Также по теме: В Еврокомиссии приговор каталонским политикам назвали делом Испании

17:34 14.10.2019 Протестующие предприняли попытку заблокировать аэропорт Барселоны. Полиция применила силу.

17:41 14.10.2019 Футбольный клуб «Барселона» поддержал каталонских политиков, которых приговорили к тюремным срокам за причастность к организации референдума. Пресс-служба клуба опубликовала обращение: «Тюрьма — это не решение»

17:51 14.10.2019 Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон прокомментировал приговор испанского суда, приговорившего 12 «сепаратистов» региона к тюремному заключению на срока до 13 лет. Подробности здесь.

17:53 14.10.2019 Протестующие в аэропорту Барселоны

17:54 14.10.2019 Сторонники независимости Каталонии. (сс) Rob Shenk

17:58 14.10.2019 Баррикады в Жироне

18:06 14.10.2019 Напомним, что референдум об отделении Каталонии от Испании состоялся 1 октября 2017 года. В нём приняли участие более 3 млн человек. 90% выступили за независимость региона от королевства.

18:07 14.10.2019 Каталония является одной из 17 автономных областей Испании. Она делится на четыре провинции: Барселона, Жирона, Таррагона и Льейда.

18:42 14.10.2019 Урны на избирательных участках референдума о независимости Каталонии. 2017. (сс) HazteOir.org

19:00 14.10.2019 Полицейские и протестующие в аэропорту Эль-Прат (Барселона)

19:08 14.10.2019 Пассажиры в аэропорту Эль-Прат

19:25 14.10.2019 Глава испанской Каталонии Ким Торра потребовал амнистии для «сепаратистов», ранее осужденных Верховным судом Испании. Подробности в материале: Глава Каталонии Ким Торра требует амнистировать «сепаратистов»

19:29 14.10.2019 Ким Торра Òmnium Cultural

19:38 14.10.2019 «Это был судебный процесс со всеми гарантиями и транспарентностью», — уверен премьер-министр Испании Педро Санчес. Читайте также: Премьер-министр Испании «абсолютно» удовлетворен решением суда по Каталонии

19:54 14.10.2019 Аэропорт Барселоны отменил около 20 рейсов из-за столкновений протестующих с полицией в главном терминале. Читайте также: Аэропорт Барселоны отменяет рейсы из-за массовых беспорядков

20:18 14.10.2019 Полиция оттеснила протестующих от главного терминала аэропорта Барселоны. В разгоне демонстрантов участвовала и испанская, и каталонская полиция. Читайте подробнее: Полиция вытеснила протестующих из главного терминала аэропорта Барселоны

21:16 14.10.2019 Митинг в Барселоне

21:20 14.10.2019 Выступления протестующих не прекращаются. Сотни и тысячи несогласных вышли на улицы.

22:17 14.10.2019 Протестующие собрались перед штабом Национальной полиции в Барселоне

22:55 14.10.2019 По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны. За нападение на полицейских арестованы двое человек. Об этом: В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек

23:09 14.10.2019 Аэропорт столицы Каталонии отменил 108 рейсов из-за продолжающихся акций протеста и столкновений с полицией. Подробности в материале: Аэропорт Барселоны отменил 108 рейсов из-за протестов

23:20 14.10.2019 Демонстранты находятся на улице и в здании главного терминала аэропорта Эль-Прат, некоторые забрались на крышу. В залах аэропорта и на выходах сооружаются баррикады. Об этом: В аэропорту Барселоны собрались 8000 протестующих

00:27 15.10.2019 Аэропорт Барселоны, aena. es

08:13 15.10.2019 Количество пострадавших в результате столкновений с полицией в Барселоне выросло до 56 человек. Большинство людей пострадали в аэропорту столицы Каталонии. Читайте также: Число пострадавших при протестах в Барселоне выросло до 56 человек

08:32 15.10.2019 Российские граждане находятся в аэропорту Барселоны «Эль-Прат», где собрались тысячи протестующих. Рейс из Москвы прибыл в Барселону днем 14 октября. В ночь на 15 октября ожидалось прибытие еще одного лайнера из РФ. Читайте также: Граждане России оказались в аэропорту Барселоны во время протестов

08:46 15.10.2019 Правительство Испании должно решить вопрос Каталонии демократическим путем, а мировому сообществу следует откликнуться на происходящее в Барселоне, заявил главный тренер британского футбольного клуба «Манчестер Сити» каталонец Хосеп Гвардиола. Приговоры каталонским лидерам он назвал недопустимым явлением для современной Европы. Читайте также: Гвардиола: приговоры каталонским политикам неприемлемы для Европы

08:48 15.10.2019 Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон выступил против вынесенного Верховным судом Испании приговора в отношении 12 каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Он считает, что в их действиях «нет преступления». Об этом политик заявил в ходе выступления в Брюсселе. «Нет преступления в том, чтобы предложить подданным определить своё будущее, — подчеркнул Пучдемон. — Приговор подтверждает путь репрессий». «Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим», — подчеркнул Пучдемон. Подробности в материале: Пучдемон призвал к новому референдуму о независимости Каталонии

09:01 15.10.2019 Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон [(cc) Generalitat de Catalunya]

09:46 15.10.2019 Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек. Об этом во вторник сообщила газета El Pais. Об этом: Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

11:27 15.10.2019 Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков. Об этом сообщает газета Pais. Большинство пострадавших — 115 человек — получили травмы в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне. Госпитализация потребовалась одному человеку. Читайте подробнее: В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков

12:31 15.10.2019 В настоящее время работа международного аэропорта «Эль-Прат» в Барселоне нормализовалась. Об этом 15 октября со ссылкой на власти Испании сообщили в посольстве РФ в Мадриде. В дипмиссии отметили, что среди пострадавших граждан России нет. «Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта, в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter. Подробности в материале: Протесты в Каталонии: граждан РФ среди пострадавших нет

12:59 15.10.2019 Вынесенный Верховным судом Испании приговор в отношении 12 организаторов референдума о независимости Каталонии 2017 года, признанного Мадридом незаконным, не служит для урегулирования политических конфликтов. Об этом 15 октября заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, добавив, что Мадрид уважает вердикт суда в отношении лидеров сепаратистского движения. «Этот приговор не был призван урегулировать каталонский конфликт», — отметил дипломат. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что кризис, прежде всего, является «конфликтом между каталонцами». Читайте подробнее: Глава МИД Испании призвал «залечить раны каталонского общества»

13:39 15.10.2019 Жозеп Боррель [(cc) European Parliament]

15:43 15.10.2019 Несколько десятков правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками отделения Каталонии от Испании. Информацию сообщили 15 октября корреспонденту ТАСС в каталонской полиции и испанском МВД. Подробности в материале: В Каталонии во время беспорядков пострадали десятки полицейских

16:22 15.10.2019 Полиция сдерживает толпу демонстрантов. Барселона. Каталония

17:52 15.10.2019 «Вертолеты летали над Барселоной с раннего утра, и в течение многих часов для большей части людей это было единственным признаком того, что происходит нечто необычное, — описывает испанское издание El Pais день протестов в Каталонии после объявления приговора организаторам референдума о независимости. — Позднее начались проблемы с дорожным движением, а вечером — беспорядки в аэропорту, однако утром реально обращало на себя внимание то, что перекрывать центральные улицы вышло немного людей — во многих случаях это были группы из полусотни человек». Об этом: Митингующие в Барселоне грозились «устроить Гонконг»

18:18 15.10.2019 Барселона SBA73

20:23 15.10.2019 Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 45 рейсов на следующий день после массовых беспорядков в главном терминале. 14 октября аэропорт отменил более сотни рейсов. Читайте подробнее: Аэропорт Барселоны продолжил отмены рейсов из-за протестов

20:33 15.10.2019 Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Юнкерас намерен обжаловать приговор Верховного суда Испании в Европейском суде по правам человека. «Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее», — отметил Юнкерас. Читайте также: «Мы не сдадимся» — лидер сепаратистов Каталонии намерен обжаловать приговор

20:50 15.10.2019 В послании из испанской тюрьмы лидер сепаратистов Каталонии заявил, что сохранил «глубоко демократические убеждения» и не жалеет о референдуме 2017 года. Читайте подробнее: Новый референдум о независимости Каталонии «неизбежен» — Жункерас

21:30 15.10.2019 Òmnium Cultural «>Баннер с изображением лидера сепаратистов Каталонии Ориола Юнкераса в руках демонстрантов Òmnium Cultural

22:56 15.10.2019 Тысячи жителей Каталонии вышли к административным зданиям в Барселоне, а также в Таррагоне, Жироне и Лериде. Об этом: В четырех городах Каталонии возобновились массовые протесты

23:03 15.10.2019 «Референдум является наиболее позитивным решением для разрешения ситуации», — уверен действующий глава Каталонии Ким Торра. Читайте подробнее: Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости

23:18 15.10.2019 Митинг перерос в массовые беспорядки после того, как некоторые протестующие начали закидывать полицейских камнями и петардами. Читайте также: Акция протеста в Барселоне снова закончилась массовыми беспорядками

23:49 15.10.2019 Барселона SBA73

23:55 15.10.2019 Протестующие строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры, а также продолжают закидывать полицейских камнями и петардами. Читайте подробнее: В центре Барселоны продолжаются бои демонстрантов с полицией

01:57 16.10.2019 Не менее 74 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в испанской Каталонии, сообщает газета El Pais. Отмечается, что в ходе протестных акций отдельная часть протестующих стала бросать в полицейских бутылки, петарды и банки, а также пыталась прорвать заграждения. В ответ сотрудники полиции применили дубинки и резиновые пули против зачинщиков беспорядка. Подробности в материале: Число пострадавших в ходе протестов в Каталонии выросло до 74

07:21 16.10.2019 Беспорядки в Барселоне не прекращаются.

08:19 16.10.2019 В Каталонии, где продолжаются акции протеста, накануне, 15 октября, во второй половине дня были запланированы митинги перед зданиями правительства в четырёх крупных каталонских городах, включая Барселону. По данным газеты Excelsior, во время столкновений между протестующими и сотрудниками полиции в международном аэропорту Барселоны и в других точках столицы северо-восточного региона Испании более 170 получили ранения, в том числе около 40 полицейских. На сегодня, 16 октября, запланировано начало трёхдневной студенческой забастовки. Читайте подробнее: В ходе протестов в Барселоне ранены более 170 человек

08:52 16.10.2019 Всю ночь в Барселоне продолжались столкновения протестующих с полицией.

09:23 16.10.2019 Как минимум 25 участников протестных акций в Каталонии задержали в ночь на 16 октября. Об этом 16 октября сообщает газета Ei Pais. Об этом: В ходе протестов в Каталонии задержаны 25 человек — СМИ

10:22 16.10.2019 Отметим, что серьезных задержек в прибытии рейсов из Барселоны в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» не наблюдается.

10:44 16.10.2019 Динамика продаж пакетных туров в Испании пока никак на фоне каталонских протестов не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Тут важно отметить, что когда протесты были в прошлом году, то долгое время никаких проблем с потоком тоже не фиксировалось. Потом были некоторые изменения, но это быстро всё восстановилось», — указал Блинов. Подробности в материале: «Повторение 2018 года»: о турпотоке в Испанию на фоне каталонских протестов

10:49 16.10.2019 Около 40 тыс. человек вышли на улицы Барселоны 15 октября, манифестации продолжились ночью и сопровождались столкновениями с полицией. За два дня протестов пострадали более 200 человек, передает Первый канал. Читайте также: В Барселоне протесты поддержали 40 тыс. человек

11:37 16.10.2019 Службы убирают последствия баррикад в Барселоне

12:03 16.10.2019 В Каталонии, где не стихают массовые протесты, за последние несколько дней пострадали по меньшей мере 72 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает 16 октября газета El País. Уточняется, что стражей порядка ранили в ходе беспорядков в Барселоне, Таррагоне и Льейде. 51 участник протестных акций был задержан. Подробности в материале: В Каталонии в ходе протестов пострадали свыше 70 полицейских

13:18 16.10.2019 В Испании вновь проходят «марши за свободу» в знак протеста против приговоров каталонским лидерам в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году. Марши пройдут в Жироне, Барселоне, Таррагоне. Их планируется проводить поэтапно до 18 октября.

13:56 16.10.2019 Демонстранты применили силу в отношении стража правопорядка.

13:58 16.10.2019 Заметные колебания спроса на авиарейсы в Испанию в связи с возобновившимися каталонскими протестами пока не зафиксированы, однако пассажиры уже начинают отказываются от полётов в Барселону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина. «Колебания спроса мы пока отследить не можем. Слишком мало времени прошло с их начала. Но в наш контакт-центр «Туту.ру» с утра поступают звонки от пассажиров, которые хотят отказаться от полета в Барселону. Мы сделали запросы и ждем официальную информацию от авиакомпаний об условиях обмена/возврата авиабилетов», — заявила Москвина. Читайте также: Эффект протестов: пассажиры начинают отказываться от авиарейсов в Барселону

14:04 16.10.2019 Одна из пяти колонн, которые направляются в Барселону. Сотни сторонников независимости вышли из муниципалитета Вик.

14:22 16.10.2019 В Испании тысячи сторонников независимости Каталонии из разных городов направились в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей забастовке, которая намечена на 18 октября. Подробности в материале: В Испании тысячи митингующих направились в Барселону

15:03 16.10.2019 Каталонские политики, осуждённые за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году, отвергли любое проявление насилия со стороны манифестантов в ходе массовых демонстраций. Об этом они заявили сегодня утром, 16 октября, в своих аккаунтах Twitter. «Насилие — это всегда путь к проигрышу», — написал бывший министр юстиции правительства Каталонии Карлес Мундо. «Вся поддержка массовым и мирным выступлениям и маршам. Никакого насилия мы неприемлем», — написали политики в соцсети. Подробности в материале: Осуждённые «сепаратисты» предостерегли манифестантов от насилия

15:53 16.10.2019 Правительство Испании готово твердо и соразмерно отреагировать на ситуацию в Каталонии, где акции протеста перерастают в беспорядки. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес. При необходимости возможен любой сценарий с учетом принципа единства Испании, подчеркнул он. Читайте также: Санчес предупредил Каталонию о «твердом и соразмерном» сценарии

15:58 16.10.2019 Торра созывает чрезвычайную встречу с Бучем, Арагонесом и Будо после массовых беспорядков.

17:20 16.10.2019 Пожилой мужчина скончался от инфаркта после того, как ему пришлось из-за перекрытия дорог в связи с акциями протеста пешком идти с багажом три километра до аэропорта. Об этом: Француз скончался, пройдя с багажом пешком до аэропорта в Барселоне

20:18 16.10.2019 Несколько крупных маршей протеста прошли в городах Каталонии 16 октября. В отличие от двух предыдущих дней, акции не сопровождались столкновениями с полицией. Читайте также: Очередные протесты в Каталонии. Пока без столкновений

20:50 16.10.2019 Правительство Испании «подготовлено» к любому развитию событий в Каталонии. Глава правительства Испании Педро Санчес «не исключает никакого сценария» в отношении массовых протестов и беспорядков. Читайте подробнее: Власти Испании «не исключают» силового подавления протестов в Каталонии

21:54 16.10.2019 Барселона SBA73

23:51 16.10.2019 В Барселоне начались столкновения между демонстрантами и полицией Читайте также: Протестующие в Барселоне жгут мусорные баки и блокируют ими улицы

07:12 17.10.2019 Пока ситуация в Барселоне напряжённая. Вынужденными свидетелями противостояния оказались и российские туристы.

07:12 17.10.2019 Все ли из них смогут без приключений вернуться домой?

07:55 17.10.2019 После очередных столкновений есть пострадавшие.

08:10 17.10.2019 Беспорядками охвачена вся Каталония.

08:14 17.10.2019 Выступления сторонников независимости Каталонии не должны сопровождаться актами насилия. Об этом заявил глава каталонского правительства Ким Торра, сообщает 17 октября La Vanguardia. «Движение за независимость не должно быть насильственным», — сказал Торра. Подробности в материале: Глава каталонского правительства осудил беспорядки в Барселоне

08:24 17.10.2019 В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais. Об этом: В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек

08:25 17.10.2019 Сторонники независимости Каталонии использовали в акциях протеста туалетную бумагу, забросав ею стражей порядка. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE. «Следует вычистить много нечистот!» — кричали манифестанты. Об этом: В Барселоне полицейских забросали туалетной бумагой

08:31 17.10.2019 Протесты в Каталонии [(cc) Arturo Puente]

09:45 17.10.2019 Туристов призывают выезжать в аэропорт заблаговременно.

09:47 17.10.2019 Иначе есть риск опоздать на самолёт.

09:47 17.10.2019 И задержаться в восставшей Каталонии ещё на некоторое время.

10:41 17.10.2019 Международный аэропорт Барселона — Эль-Прат. (сс) Camilo Rueda López