Восставшая Каталония — трансляция
Протестующие перекрывают улицы, а также призывают жителей автономной области присоединиться к акции протеста. Из-за опасения возможных беспорядков в регионе увеличено присутствие сотрудников полиции.
Протестующие предприняли попытку заблокировать аэропорт Барселоны. Полиция применила силу.
Футбольный клуб «Барселона» поддержал каталонских политиков, которых приговорили к тюремным срокам за причастность к организации референдума.
Пресс-служба клуба опубликовала обращение: «Тюрьма — это не решение»
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон прокомментировал приговор испанского суда, приговорившего 12 «сепаратистов» региона к тюремному заключению на срока до 13 лет.
Протестующие в аэропорту Барселоны
Баррикады в Жироне
Напомним, что референдум об отделении Каталонии от Испании состоялся 1 октября 2017 года. В нём приняли участие более 3 млн человек. 90% выступили за независимость региона от королевства.
Каталония является одной из 17 автономных областей Испании. Она делится на четыре провинции: Барселона, Жирона, Таррагона и Льейда.
Полицейские и протестующие в аэропорту Эль-Прат (Барселона)
Пассажиры в аэропорту Эль-Прат
Глава испанской Каталонии Ким Торра потребовал амнистии для «сепаратистов», ранее осужденных Верховным судом Испании.
Подробности в материале: Глава Каталонии Ким Торра требует амнистировать «сепаратистов»
«Это был судебный процесс со всеми гарантиями и транспарентностью», — уверен премьер-министр Испании Педро Санчес.
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Аэропорт Барселоны отменил около 20 рейсов из-за столкновений протестующих с полицией в главном терминале.
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Полиция оттеснила протестующих от главного терминала аэропорта Барселоны. В разгоне демонстрантов участвовала и испанская, и каталонская полиция.
Читайте подробнее: Полиция вытеснила протестующих из главного терминала аэропорта Барселоны
Митинг в Барселоне
Выступления протестующих не прекращаются. Сотни и тысячи несогласных вышли на улицы.
Протестующие собрались перед штабом Национальной полиции в Барселоне
По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны. За нападение на полицейских арестованы двое человек.
Об этом: В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек
Аэропорт столицы Каталонии отменил 108 рейсов из-за продолжающихся акций протеста и столкновений с полицией.
Подробности в материале: Аэропорт Барселоны отменил 108 рейсов из-за протестов
Демонстранты находятся на улице и в здании главного терминала аэропорта Эль-Прат, некоторые забрались на крышу. В залах аэропорта и на выходах сооружаются баррикады.
Количество пострадавших в результате столкновений с полицией в Барселоне выросло до 56 человек. Большинство людей пострадали в аэропорту столицы Каталонии.
Читайте также: Число пострадавших при протестах в Барселоне выросло до 56 человек
Российские граждане находятся в аэропорту Барселоны «Эль-Прат», где собрались тысячи протестующих. Рейс из Москвы прибыл в Барселону днем 14 октября. В ночь на 15 октября ожидалось прибытие еще одного лайнера из РФ.
Читайте также: Граждане России оказались в аэропорту Барселоны во время протестов
Правительство Испании должно решить вопрос Каталонии демократическим путем, а мировому сообществу следует откликнуться на происходящее в Барселоне, заявил главный тренер британского футбольного клуба «Манчестер Сити» каталонец Хосеп Гвардиола. Приговоры каталонским лидерам он назвал недопустимым явлением для современной Европы.
Читайте также: Гвардиола: приговоры каталонским политикам неприемлемы для Европы
Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон выступил против вынесенного Верховным судом Испании приговора в отношении 12 каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Он считает, что в их действиях «нет преступления». Об этом политик заявил в ходе выступления в Брюсселе.
«Нет преступления в том, чтобы предложить подданным определить своё будущее, — подчеркнул Пучдемон. — Приговор подтверждает путь репрессий».
«Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим», — подчеркнул Пучдемон.
Подробности в материале: Пучдемон призвал к новому референдуму о независимости Каталонии
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек. Об этом во вторник сообщила газета El Pais.
Об этом: Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков. Об этом сообщает газета Pais.
Большинство пострадавших — 115 человек — получили травмы в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне. Госпитализация потребовалась одному человеку.
Читайте подробнее: В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков
В настоящее время работа международного аэропорта «Эль-Прат» в Барселоне нормализовалась. Об этом 15 октября со ссылкой на власти Испании сообщили в посольстве РФ в Мадриде. В дипмиссии отметили, что среди пострадавших граждан России нет.
«Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта, в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
Подробности в материале: Протесты в Каталонии: граждан РФ среди пострадавших нет
Вынесенный Верховным судом Испании приговор в отношении 12 организаторов референдума о независимости Каталонии 2017 года, признанного Мадридом незаконным, не служит для урегулирования политических конфликтов. Об этом 15 октября заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, добавив, что Мадрид уважает вердикт суда в отношении лидеров сепаратистского движения.
«Этот приговор не был призван урегулировать каталонский конфликт», — отметил дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что кризис, прежде всего, является «конфликтом между каталонцами».
Читайте подробнее: Глава МИД Испании призвал «залечить раны каталонского общества»
Несколько десятков правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками отделения Каталонии от Испании. Информацию сообщили 15 октября корреспонденту ТАСС в каталонской полиции и испанском МВД.
Подробности в материале: В Каталонии во время беспорядков пострадали десятки полицейских
«Вертолеты летали над Барселоной с раннего утра, и в течение многих часов для большей части людей это было единственным признаком того, что происходит нечто необычное, — описывает испанское издание El Pais день протестов в Каталонии после объявления приговора организаторам референдума о независимости. — Позднее начались проблемы с дорожным движением, а вечером — беспорядки в аэропорту, однако утром реально обращало на себя внимание то, что перекрывать центральные улицы вышло немного людей — во многих случаях это были группы из полусотни человек».
Об этом: Митингующие в Барселоне грозились «устроить Гонконг»
Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 45 рейсов на следующий день после массовых беспорядков в главном терминале. 14 октября аэропорт отменил более сотни рейсов.
Читайте подробнее: Аэропорт Барселоны продолжил отмены рейсов из-за протестов
Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Юнкерас намерен обжаловать приговор Верховного суда Испании в Европейском суде по правам человека. «Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее», — отметил Юнкерас.
Читайте также: «Мы не сдадимся» — лидер сепаратистов Каталонии намерен обжаловать приговор
В послании из испанской тюрьмы лидер сепаратистов Каталонии заявил, что сохранил «глубоко демократические убеждения» и не жалеет о референдуме 2017 года.
Читайте подробнее: Новый референдум о независимости Каталонии «неизбежен» — Жункерас
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Тысячи жителей Каталонии вышли к административным зданиям в Барселоне, а также в Таррагоне, Жироне и Лериде.
Об этом: В четырех городах Каталонии возобновились массовые протесты
«Референдум является наиболее позитивным решением для разрешения ситуации», — уверен действующий глава Каталонии Ким Торра.
Читайте подробнее: Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Митинг перерос в массовые беспорядки после того, как некоторые протестующие начали закидывать полицейских камнями и петардами.
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Протестующие строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры, а также продолжают закидывать полицейских камнями и петардами.
Читайте подробнее: В центре Барселоны продолжаются бои демонстрантов с полицией
Не менее 74 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в испанской Каталонии, сообщает газета El Pais.
Отмечается, что в ходе протестных акций отдельная часть протестующих стала бросать в полицейских бутылки, петарды и банки, а также пыталась прорвать заграждения. В ответ сотрудники полиции применили дубинки и резиновые пули против зачинщиков беспорядка.
Подробности в материале: Число пострадавших в ходе протестов в Каталонии выросло до 74
Беспорядки в Барселоне не прекращаются.
В Каталонии, где продолжаются акции протеста, накануне, 15 октября, во второй половине дня были запланированы митинги перед зданиями правительства в четырёх крупных каталонских городах, включая Барселону. По данным газеты Excelsior, во время столкновений между протестующими и сотрудниками полиции в международном аэропорту Барселоны и в других точках столицы северо-восточного региона Испании более 170 получили ранения, в том числе около 40 полицейских.
На сегодня, 16 октября, запланировано начало трёхдневной студенческой забастовки.
Читайте подробнее: В ходе протестов в Барселоне ранены более 170 человек
Всю ночь в Барселоне продолжались столкновения протестующих с полицией.
Как минимум 25 участников протестных акций в Каталонии задержали в ночь на 16 октября. Об этом 16 октября сообщает газета Ei Pais.
Об этом: В ходе протестов в Каталонии задержаны 25 человек — СМИ
Отметим, что серьезных задержек в прибытии рейсов из Барселоны в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» не наблюдается.
Динамика продаж пакетных туров в Испании пока никак на фоне каталонских протестов не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
«Тут важно отметить, что когда протесты были в прошлом году, то долгое время никаких проблем с потоком тоже не фиксировалось. Потом были некоторые изменения, но это быстро всё восстановилось», — указал Блинов.
Подробности в материале: «Повторение 2018 года»: о турпотоке в Испанию на фоне каталонских протестов
Около 40 тыс. человек вышли на улицы Барселоны 15 октября, манифестации продолжились ночью и сопровождались столкновениями с полицией. За два дня протестов пострадали более 200 человек, передает Первый канал.
Читайте также: В Барселоне протесты поддержали 40 тыс. человек
Службы убирают последствия баррикад в Барселоне
В Каталонии, где не стихают массовые протесты, за последние несколько дней пострадали по меньшей мере 72 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает 16 октября газета El País.
Уточняется, что стражей порядка ранили в ходе беспорядков в Барселоне, Таррагоне и Льейде. 51 участник протестных акций был задержан.
Подробности в материале: В Каталонии в ходе протестов пострадали свыше 70 полицейских
В Испании вновь проходят «марши за свободу» в знак протеста против приговоров каталонским лидерам в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году.
Марши пройдут в Жироне, Барселоне, Таррагоне. Их планируется проводить поэтапно до 18 октября.
Демонстранты применили силу в отношении стража правопорядка.
Заметные колебания спроса на авиарейсы в Испанию в связи с возобновившимися каталонскими протестами пока не зафиксированы, однако пассажиры уже начинают отказываются от полётов в Барселону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина.
«Колебания спроса мы пока отследить не можем. Слишком мало времени прошло с их начала. Но в наш контакт-центр «Туту.ру» с утра поступают звонки от пассажиров, которые хотят отказаться от полета в Барселону. Мы сделали запросы и ждем официальную информацию от авиакомпаний об условиях обмена/возврата авиабилетов», — заявила Москвина.
Читайте также: Эффект протестов: пассажиры начинают отказываться от авиарейсов в Барселону
Одна из пяти колонн, которые направляются в Барселону. Сотни сторонников независимости вышли из муниципалитета Вик.
В Испании тысячи сторонников независимости Каталонии из разных городов направились в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей забастовке, которая намечена на 18 октября.
Подробности в материале: В Испании тысячи митингующих направились в Барселону
Каталонские политики, осуждённые за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году, отвергли любое проявление насилия со стороны манифестантов в ходе массовых демонстраций. Об этом они заявили сегодня утром, 16 октября, в своих аккаунтах Twitter.
«Насилие — это всегда путь к проигрышу», — написал бывший министр юстиции правительства Каталонии Карлес Мундо.
«Вся поддержка массовым и мирным выступлениям и маршам. Никакого насилия мы неприемлем», — написали политики в соцсети.
Подробности в материале: Осуждённые «сепаратисты» предостерегли манифестантов от насилия
Правительство Испании готово твердо и соразмерно отреагировать на ситуацию в Каталонии, где акции протеста перерастают в беспорядки. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес. При необходимости возможен любой сценарий с учетом принципа единства Испании, подчеркнул он.
Читайте также: Санчес предупредил Каталонию о «твердом и соразмерном» сценарии
Торра созывает чрезвычайную встречу с Бучем, Арагонесом и Будо после массовых беспорядков.
Пожилой мужчина скончался от инфаркта после того, как ему пришлось из-за перекрытия дорог в связи с акциями протеста пешком идти с багажом три километра до аэропорта.
Об этом: Француз скончался, пройдя с багажом пешком до аэропорта в Барселоне
Несколько крупных маршей протеста прошли в городах Каталонии 16 октября. В отличие от двух предыдущих дней, акции не сопровождались столкновениями с полицией.
Читайте также: Очередные протесты в Каталонии. Пока без столкновений
Правительство Испании «подготовлено» к любому развитию событий в Каталонии. Глава правительства Испании Педро Санчес «не исключает никакого сценария» в отношении массовых протестов и беспорядков.
Читайте подробнее: Власти Испании «не исключают» силового подавления протестов в Каталонии
В Барселоне начались столкновения между демонстрантами и полицией
Читайте также: Протестующие в Барселоне жгут мусорные баки и блокируют ими улицы
Пока ситуация в Барселоне напряжённая. Вынужденными свидетелями противостояния оказались и российские туристы.
Все ли из них смогут без приключений вернуться домой?
После очередных столкновений есть пострадавшие.
Беспорядками охвачена вся Каталония.
Выступления сторонников независимости Каталонии не должны сопровождаться актами насилия. Об этом заявил глава каталонского правительства Ким Торра, сообщает 17 октября La Vanguardia.
«Движение за независимость не должно быть насильственным», — сказал Торра.
Подробности в материале: Глава каталонского правительства осудил беспорядки в Барселоне
В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
Об этом: В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек
Сторонники независимости Каталонии использовали в акциях протеста туалетную бумагу, забросав ею стражей порядка. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.
«Следует вычистить много нечистот!» — кричали манифестанты.
Об этом: В Барселоне полицейских забросали туалетной бумагой
Туристов призывают выезжать в аэропорт заблаговременно.
Иначе есть риск опоздать на самолёт.
И задержаться в восставшей Каталонии ещё на некоторое время.
Медицинская помощь потребовалась по меньшей мере 96 пострадавшим в ходе протестов в испанском автономном сообществе Каталония. Такие данные приводит каталонская служба медицинской помощи в Twitter.
Данные приведены по состоянию на вечер 16 октября. Больше всего пострадавших — 57 человек — в Барселоне, один из них госпитализирован с травмой лица.
Об этом: В Каталонии число пострадавших в ходе протестов приближается к ста
Лидеры протестов, сотрясающих Барселону, хотят добиться каталонской независимости, но у них это не получится, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
Читайте также: Каталония не сможет добиться независимости от Испании — прогноз
Глава правительства Каталонии Ким Торра высказался за проведение нового референдума о независимости автономии от Испании. Такое заявление он сделал 17 октября во время своего выступления в парламенте Каталонии.
Подробности в материале: Глава Каталонии высказался за новый референдум о независимости региона
По данным МИД РФ, среди пострадавших при беспорядках в Каталонии граждан России нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, однако, призвала российских граждан, которые собираются посетить Испанию, проявить осторожность и сознательность.
Подробности в материале: Российский МИД призвал посещать Испанию с осторожностью
Глава правительства Каталонии призвал к новому референдуму.
Как будут развиваться события в Каталонии, будут ли массовые беспорядки нарастать и отделится ли регион от Испании, сейчас предугадать нельзя. Об этом заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Сказать о том, как будут развиваться протесты дальше, будет очень трудно. На пятницу назначена всеобщая забастовка в Каталонии. Это влияет на отношения Барселоны и Мадрида. Позиция Мадрида в том, что правительство не хочет вмешиваться в каталонский конфликт. Почему руководители сепаратистов заявили, что пора прекращать беспорядки? По существу, в Каталонии идет гражданская война», — заявил политолог.
Подробности в материале: Профессор МГИМО назвал события в Каталонии гражданской войной
Беспорядки в Каталонии могут сильно повлиять на результаты досрочных выборов в парламент Испании. Об этом 17 октября заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Страна сошла с проторенной колеи и оказалась в ситуации, когда власть ослабла. Уже 4 года в Испании нет дееспособного правительства. В апреле состоялись выборы, в которых победила Испанская социалистическая рабочая партия. Пришлось назначать четвертые досрочные выборы за послание четыре года», — отметил эксперт.
Об этом: Профессор МГИМО объяснил беспорядки в Каталонии слабостью испанской власти
Украинский политолог Сергей Белашко размышляет, почему в сирийском конфликте симпатии «политических украинцев» всецело на стороне курдов, а в событиях в Испании — на стороне каталонцев.
Эксперт называет такое положение дел «весьма симптоматичным» — каталонцы практически единодушно воспринимаются политическими украинцами как «борцы за волю».
«При этом мало кто задумывается, что в основе каталонского сепаратизма — классическое противостояние между индустриальными регионами-донорами и патриархальными аграрными провинциями, а также желание максимально походить на богатого и более развитого северного соседа», — комментирует эксперт.
Политолог делает вывод, что при всём пафосе украинских «титульных» и наглядных успехах в построении этнократии, они так и остаются носителями психологии безгосударственного народа.
Подробности: «Украинцы остаются носителями психологии безгосударственного народа»
Среди пострадавших в ходе столкновений в Барселоне российских граждан нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.
«Сложившаяся ситуация, по нашему анализу, не отражается на потоке российских туристов в Испанию», — отметила Захарова.
Читайте подробнее: Граждане РФ в ходе протестов в Каталонии не пострадали — МИД
Рост и спад сепаратистских настроений в Каталонии совпадает с колебаниями уровня безработицы и экономических проблем. Об этом 17 октября заявила профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Коваль на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом эксперт отметила, что количество сторонников независимости Каталонии в опросах варьирует от трети до половины, в зависимости от того, как именно был поставлен вопрос.
Читайте также: Каталонский сепаратизм объяснили высокой безработицей молодёжи в Испании
К росту сепаратизма в Каталонии привела потеря профессионализма внутри испанского истеблишмента. Об этом 17 октября заявила профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Прохоренко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы много лет наблюдали за тем, что происходит в Испании. На мой взгляд, можно говорить о том, что политический класс Испании теряет свой профессионализм, теряет навыки управления. Вина политического класса в том, что сегодня происходит в Испании на лицо», — заявила Прохоренко.
Подробности в материале: Каталонские беспорядки объяснили непрофессионализмом испанских политиков
Сепаратизм и массовые протесты в Каталонии тревожат не только Испанию.
Читайте подробнее: В вопросе каталонского сепаратизма Евросоюз поддержит Мадрид
Число задержанных полицией участников протестов в испанском автономном сообществе Каталония превысило 30 человек. Об этом сообщает 17 октября 24 Horas.
Это же издание приводит слова министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, который сообщил о 190 подожженных мусорных баках в ночь на 17 октября и 250 таких инцидентах 15 октября. Ущерб, нанесенный городскому имуществу Барселоны 15 октября, оценен в 627 тыс. евро.
Министр добавил, что в эпизодах насилия в Каталонии участвуют хорошо организованные группы протестующих.
Об этом: В Каталонии более 30 человек задержаны за стычки с полицией
В случае попытки федерализации Испании, королевство может распасться на несколько частей. Об этом 17 октября заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Именно поэтому власти стараются не идти на уступки сепаратистам в Каталонии.
К протестному студенческому шествию в Барселоне присоединилось почти 25 тыс. человек. Такие данные сообщили в полиции.
Манифестанты прошли от Барселонского университета до Площади Святого Иакова в Готическом квартале, после чего начали расходиться, пишет ТАСС. Отмечается, что беспорядков в ходе акции допущено не было.
Об этом: Очередная акция протеста в Барселоне собрала почти 25 тыс. демонстрантов
Сегодня, 17 октября, глава правительства Каталонии Ким Торра обратился к парламенту:
«Если из-за урн для голосования нас приговорили к 100 годам лишения свободы, ответ очевиден: необходимо снова поставить эти урны для голосования по самоопределению».
Торра обещает проект новой конституции Каталонии уже в следующем году. Пример местных политиков, на днях осужденных на сроки от 9 до 13 лет за референдум о независимости, по-видимому, его не пугает:
«В Барселоне сегодня идет гражданская война».
«Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения», — заявил глава глава Каталонии Ким Торра.
Читайте также: Глава Каталонии угрожает провести новый референдум о независимости
В Каталонии сформировалось представление о «своих», об общности под названием «мы», которое выходит за рамки политики и становится частью уличного общения, работы и повседневной жизни, считает испанское издание El Pais. В результате возникает образ врага, испанского государства, отправляющего в тюрьму народных лидеров, обвиняющего в «терроризме» каталонские социальные движения и «криминализующего» политические идеи. Перед лицом такого врага нужна невиданная сплоченность, внимание к другим, сочувствие «подвергшимся полицейскому и судебному насилию». Как говорится, все за одного.
Читайте также: El Pais: В Каталонии сформировался образ «испанского врага»
Сумма ущерба, нанесённого городу в результате протестных акций, составила около 500 тыс. евро.
Об этом: В Барселоне посчитали ущерб, нанесённый беспорядками
Четвертый день протеста в Каталонии пока проходит мирно. Предыдущие дни заканчивались уличными беспорядками и столкновениями с полицией.
Протестующие 15 и 16 октября сожгли сотни мусорных контейнеров в центре Барселоны, нанесли ущерб зданиям и сооружениям.
Читайте подробнее: Два дня беспорядков стоили Барселоне €1000000
Массовые демонстрации в испанской Барселоне вновь привели к столкновениям с полицией, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что изначально протестная акция носила мирный характер, однако со временем демонстранты начали поджигать стулья уличных кафе и бросать различные предметы в сотрудников полиции. При этом ТАСС отмечает, что столкновения начались между сторонниками независимости Каталонии и ее противниками из ультраправых движений Испании, а полиция просто пыталась предотвратить беспорядки.
Подробности в материале: В Барселоне снова начали столкновения протестующих с полицией