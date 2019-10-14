Брюссель, , 14:37 — REGNUM Приговор Верховного суда Испании каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости автономного сообщества от Мадрида, является внутренним делом испанского королевства. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева 14 октября на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия не комментирует судебные решения в странах ЕС, пояснила она. Брюссель в полной мере уважает конституционный порядок в Испании, включая решение Верховного суда. Что касается несогласных с таким решением, то их право на протест в ЕС гарантировано.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Каталонии от Испании был проведен в регионе без санкции Мадрида в 2017 году. Испанский Верховный суд приговорил ряд политиков к лишению свободы. Строже всего наказали бывшего заместителя главы правительства автономии Ориола Жункераса, он получил 13 лет тюрьмы.

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