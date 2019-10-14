Барселона, Испания, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 14 октября, в Каталонии сторонники независимости региона в знак протеста вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Демонстрации начались после вынесения приговора приверженцам каталонской независимости, которых обвинили в попытке подорвать общественный порядок Испании в связи с проведением в октябре 2017 году незаконного референдума и последующем провозглашением каталонской независимой республики в региональном собрании, пишет газета Il Sole 24 ORE.

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Протестующие перекрывают улицы, а также призывают жителей автономной области присоединится к акции протеста. Из-за опасения возможных беспорядков в регионе увеличено присутствие сотрудников полиции. Также усилено патрулирование вокзалов в Барселоне и Жироне.

Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. При явке в 43% за независимость от Испании проголосовали 90%. Мадрид не признал итоги референдума и возбудил уголовные дела против его организаторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 октября, Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам политиков, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Всего по делу проходили 12 человек, часть из которых признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Так, бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас получил 13 лет тюрьмы, бывших советников правительства Каталонии Рауля Ромева, Жорди Туруля и Долорса Басса приговорили к 12 годам заключения. Экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам заключения, бывшие советники правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль получили 10 лет тюрьмы, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес — девять лет.

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