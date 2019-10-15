Мадрид, , 17:50 — REGNUM «Вертолеты летали над Барселоной с раннего утра, и в течение многих часов для большей части людей это было единственным признаком того, что происходит нечто необычное, — описывает испанское издание El Pais день протестов в Каталонии после объявления приговора организаторам референдума о независимости. — Позднее начались проблемы с дорожным движением, а вечером — беспорядки в аэропорту, однако утром реально обращало на себя внимание то, что перекрывать центральные улицы вышло немного людей — во многих случаях это были группы из полусотни человек».

Большинство протестующих были подростками и молодыми людьми. Флаги независимой Каталонии («эстелады») они носили как капюшоны. Улицы без дорожного движения производили ирреальное впечатление, будто все уехали в отпуск, рассказывает корреспондент El Pais. Люди, хотевшие избежать участия в пикетах, ехали на мотоциклах, велосипедах и самокатах. В полдень среди митингующих стало ощущаться больше организованности: появились плакаты и наклейки с девизом «Против приговора. Устроим рецидив».

В час дня платформа «Демократическое цунами» выдала первое четкое указание: все в аэропорт. На площади Каталонии замелькали соответствующие плакаты, люди пришли в движение. Площадь опустела всего за час. «Устроим Гонконг!» — возбужденно выкрикивала группа молодых людей, имея в виду многолюдные манифестации в автономном китайском регионе. В аэропорту изначально аморфный протест принял взрывоопасную форму. Возникло напряжение, за ним последовали столкновения с местной полицией; сотни рейсов пришлось отменить. «Всего несколько лет назад, без социальных сетей, это было бы невозможно», — отмечает испанское СМИ.