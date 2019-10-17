Мадрид, , 17:55 — REGNUM В Каталонии сформировалось представление о «своих», об общности под названием «мы», которое выходит за рамки политики и становится частью уличного общения, работы и повседневной жизни, считает испанское издание El Pais. В результате возникает образ врага, испанского государства, отправляющего в тюрьму народных лидеров, обвиняющего в «терроризме» каталонские социальные движения и «криминализующего» политические идеи. Перед лицом такого врага нужна невиданная сплоченность, внимание к другим, сочувствие «подвергшимся полицейскому и судебному насилию». Как говорится, все за одного.

Таково послание Комитетов по защите республики (CDR), поддержанное другими общественными группами. Возник невероятный «социальный клей»: в семьях сторонников независимости возникло чувство общности отцов и детей, далеко превосходящее любые серьезные различия между ними. Политические заключенные, согласно эмоциональной логике таких каталонцев, тоже являются частью своих семей, и их заточение — ответственность родных и всего народа, поручившего им выполнить волю большинства, прозвучавшую на референдуме.

Из-за величайшего эмоционального напряжения в минувший вторник, около восьми часов вечера, когда зазвучали имена заключенных, некоторые люди были глубоко взволнованы, неся свою свечу — знак протеста против приговора. Происходящее имело ярко выраженный религиозный оттенок: манифестанты шли в атмосфере мученичества. В центре шествия расположились пожилые люди и семьи с детьми, по краям было больше парней, готовых к беспорядкам. Два студента, Серджи и Хоан, предупредили, насколько накалилось «дело». «Нас били, как животных, на улице Лаетана», — сказали они.