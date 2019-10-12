3 октября в Эквадоре объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались в связи с принятием правительством экономических мер. В частности, в стране решили либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на него. Сообщается, что беспорядки продолжаются несколько дней. По неподтвержденным данным, президент Эквадора Ленин Морено покинул страну. Из столицы уехали и члены правительства страны. Задержаны сотни протестующих. Телеграм-версия трансляции доступна на канале @Protest_Ekvador Читайте подробности в сюжете ИА REGNUM: «Антиправительственные протесты в Эквадоре»

Agencia de Протесты в Эквадоре

08:15 10.10.2019 В связи со столкновениями между протестующими и полицией во время антиправительственных выступлений в Эквадоре примерно 450 человек обратились за медицинской помощью.

08:17 10.10.2019 Из тюрьмы в городе Портовьехо в Эквадоре сбежали несколько десятков заключенных, сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, полиция уже задержала более пятидесяти человек из тех, кто смог устроить побег на фоне идущих в стране протестов. И в настоящее время выясняет возможность того, что некоторые из преступников могли еще остаться на свободе.

08:36 10.10.2019 Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что ситуация в его родной стране — это показатель реакции народа на экономические меры, объявленные правительством Ленина Морено.

08:45 10.10.2019 Фото: (cc) Agencia_de

09:12 10.10.2019 Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие, которое происходило во время массовых протестов в Эквадоре. Читайте об этом: ОАГ осудила насилие в ходе протестов в Эквадоре

09:23 10.10.2019 Государственная нефтяная компания Petroecuador приостановила работу своей Трансэквадорской трубопроводной системы (SOTE). Об этом сообщило министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора. Трубопровод государственной компании, который обычно транспортирует 360 тыс. баррелей в день к тихоокеанскому побережью, был закрыт в час дня 9 октября из-за низкого уровня подачи сырья, вызванного приостановкой работ на управляемых компанией Petroamazonas месторождениях, говорится в заявлении министерства. Об этом: Из-за протестов в Эквадоре остановлена работа крупного нефтепровода

10:21 10.10.2019 Отметим, что уже несколько дней на нефтяных блоках в Эквадоре приостанавливают работу. Причина — присутствие на объектах посторонних.

10:24 10.10.2019 [[[quote-0]]] В Twitter появляются посты, в которых эквадорцы призывают к миру.

11:06 10.10.2019 Напомним, 1 января 2020 года Эквадор выходит из ОПЕК. В министерстве энергетики страны пояснили, что решение основано на внутренних трудностях и проблемах. Стране нужны новые доходы!

11:15 10.10.2019 В Эквадоре с прошлого четверга, когда начались протесты против повышения цен на топливо, были арестованы более 700 человек. Как заявила в ходе пресс-конференции глава МВД страны Мария Пауло Ромо, большинство людей задержаны за акты вандализма. По данным ведомства, наибольшее число из 714 задержанных зарегистрированы в приморском городе Гуаякиль (177 человек) и Кито (163 человека). Читайте также: Сотни человек задержаны в ходе «топливных» протестов в Эквадоре

11:16 10.10.2019 Пауза в работе Трансэквадорской нефтепроводной системы (SOTE), вызванная протестами в Эквадоре, обернулась потерями в размере $12,8 млн. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны. Приостановить прокачку нефти решили после того, как объемы подачи упали до 30% от обычных значений. Об этом: В Эквадоре назвали потери от приостановки работы нефтепровода

11:23 10.10.2019 Из-за ситуации в Эквадоре в России могут подорожать бананы! Именно из этой страны завозят в РФ более 90% бананов. Как заявил «Газете.Ru» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов, волнения в Эквадоре однозначно отразятся на цене бананов.

11:30 10.10.2019 Полиция Эквадора (сс) Master Trigger

12:06 10.10.2019 Среди пострадавших в результате массовых протестных акций в Эквадоре — 86 сотрудников полиции.

13:11 10.10.2019 Красный Крест приостановил оказание первой помощи на территории Эквадора. Причина — нападения на сотрудников организации.

13:11 10.10.2019 Напомним, что беспорядки в стране продолжаются уже неделю.

13:17 10.10.2019 Отделение Красного Креста в Эквадоре заявило о приостановке работы фельдшерской и скорой помощи на территории страны из-за проблем с безопасностью, которые возникли на фоне массовых «топливных» протестов в республике. В заявлении организации отмечается, что с начала манифестаций в стране нападениям подверглись пять центров организации. Кроме того, в последние дни в нескольких местах были атакованы волонтёры Красного Креста. Так, 8 октября неизвестные забросали камнями карету скорой помощи в Кито. Читайте подробнее: Красный Крест приостановил работу в Эквадоре из-за протестов

13:18 10.10.2019 Президент, как пишут местные СМИ, уже покинул страну. Протесты в Эквадоре могут привести к отстранению президента Ленина Морено от власти, нельзя исключать возможность проведения досрочных выборов в стране, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, пишут РИА Новости.

13:44 10.10.2019 Ленин Морено (сс) ANDES / Micaela Ayala V

14:35 10.10.2019 Улететь в Эквадор всё еще можно. Самый дешёвый билет в одну сторону (при бронировании туда-обратно) в Кито обойдётся немногим более 25 тыс. рублей. Правда, это рейс с тремя пересадками.

14:35 10.10.2019 Президент Эквадора Ленин Морено прибыл в столицу республики для координации действий по обеспечению безопасности в провинциях Сьерры и Амазонии. Об этом заявил вице-президент Эквадора Отто Соннехольцнер, сообщает издание El Comercio. Уточняется, что глава государства вернулся в Кито накануне вечером, 9 октября, после того как в условиях чрезвычайного положения он перенес штаб-квартиру правительства в Гуаякиль. Читайте подробнее: Президент Эквадора вернулся в Кито

15:16 10.10.2019 Подробности об отдыхе в Эквадоре: Протесты в Эквадоре: как отразились беспорядки на турпотоке из России?

15:17 10.10.2019 Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador не может выполнить обязательства по поставкам нефти за рубеж из-за чрезвычайных обстоятельств. Об этом объявило министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны. Условие форс-мажора отражено в договорах и защищает компанию от начисления пеней и штрафов. Читайте также: Эквадор признал невыполнимыми обязательства по поставкам нефти

16:24 10.10.2019 Нефтяной резервуар Petroecuador. eppetroecuador. ec

16:40 10.10.2019 Спрос на авиабилеты в Эквадор из России не изменился в результате политических неурядиц в Кито, однако это объясняется незначительным объёмом перелётов в эту страну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру Анастасия Москвина. «По поискам из России в Эквадор ситуация последние три месяца стабильная, нет ни заметного падения, ни роста. В общей доле поисков авиабилетов за рубеж Эквадор составляет сотые доли процента», — заявила Москвина. Подробности в материале: Продажи авиабилетов в Эквадор: отпугнут ли туристов протесты?

18:25 10.10.2019 Протесты в Эквадоре. leyresorte.gob.ve

19:58 10.10.2019 Сотрудники Красного Креста в Эквадоре cruzroja.org.ec

22:23 10.10.2019 Конфедерация индейских народностей Эквадора сообщила о гибели ряда своих товарищей — участников национальной забастовки. Читайте также: В Эквадоре индейцы сообщили о гибели товарищей во время протестов

03:25 11.10.2019 Полиция Эквадора задержала в районе аэропорта в Кито 17 человек, среди которых были граждане Венесуэлы, по подозрению в шпионаже и организации подрывной деятельности в стране, заявила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter. «Скоро они предстанут перед правосудием. Все больше фактов подтверждает, что за хаосом в стране стоят заинтересованные лица», — заявила она. По словам Ромо, при обыске у подозреваемых были обнаружены сведения о президенте Эквадора Ленине Морено и вице-президенте страны Отто Соннехольснере. По данным газеты El Universo, арестованные якобы следили за перемещениями первых лиц государства под видом таксистов. У них также изъяли при обыске оружие и наркотики. Читайте также: В Эквадоре задержали венесуэльцев по подозрению в шпионаже

08:11 11.10.2019 В Эквадоре ведущий местного телеканала Teleamazonas получил тяжелую травму головы в результате нападения одного из протестующих в столице Кито. Об этом: В Эквадоре протестующие напали на тележурналиста

08:18 11.10.2019 Жертвами беспорядков в Эквадоре стали пять человек. Такое сообщение опубликовано в «Твиттере» кабинета эквадорского защитника прав человека. Один из погибших — руководитель Союза коренных народов Иносенсио Тукумби. Омбудсмен выразил соболезнования в связи с гибелью Тукумби и еще четверых человек. Об этом: В Эквадоре в ходе протестов погибли пять человек

08:32 11.10.2019 Полиция Эквадора

09:57 11.10.2019 Правительство Мексики выразило обеспокоенность массовыми протестами в Эквадоре. В своём заявлении мексиканские власти призвали правительство Ленина Морено уважать принципы правового государства и права человека. Читайте подробнее: Мексика выразила обеспокоенность ситуацией в Эквадоре

09:58 11.10.2019 Национальный координационный совет индейских народов Панамы выразил солидарность «индейцам и братскому народу» Эквадора в условиях кризиса в этой южноамериканской стране. Читайте также: Индейцы Панамы выразили солидарность с народом Эквадора

14:21 11.10.2019 Полиция Эквадора. PoliciaEcuador/twitter.com

15:14 11.10.2019 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех участников политического конфликта в Эквадоре избегать актов насилия и «проявлять максимум выдержанности». Об этом: Генсек ООН выразил обеспокоенность политическим кризисом в Эквадоре

15:20 11.10.2019 Антониу Гутерреш. un.org

17:31 11.10.2019 По некоторым данным, протестующие в Эквадоре индейцы взяли в заложники восьмерых сотрудников полиции, а также 40 военнослужащих. Подробности в материале: В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

17:36 11.10.2019 Полиция Эквадора и толпа протестующих. PoliciaEcuador twitter.com

17:51 11.10.2019 Десятерых полицейских заставили извиниться перед согражданами и пронести по улице гроб с телом местного активиста Иносенсио Тукумби, убитого в ходе беспорядков. После этого полицейские были освобождены. Об этом: Протестующие в Эквадоре освободили заложников-полицейских

22:28 11.10.2019 Протестующие в Эквадоре вновь вступили в столкновения с полицией. Манифестанты пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи в Кито, полиция использует против них слезоточивый газ. Об этом: Протестующие в Эквадоре штурмуют здание Национальной ассамблеи

22:47 11.10.2019 Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выражает всяческую поддержку властям Эквадора в связи с массовыми антиправительственными протестами в этой стране. Читайте подробнее: Помпео заявил, что США поддерживают власти Эквадора на фоне протестов

00:36 Майк Помпео Gage Skidmore

01:34 Президент Эквадора Ленин Морено пригласил лидеров протеста в стране сесть за стол переговоров для стабилизации ситуации. Об этом говорится в видеообращении эквадорского президента. «Нужно положить конец насилию. Нужно найти решение проблем в стране. Приглашаю руководство к прямому диалогу», — заявил он. При этом Морено подчеркнул, что готов обсуждать вызвавший недовольство и протесты указ об отмене субсидий на автомобильное топливо. Читайте также: Глава Эквадора заявил о готовности к диалогу с протестующими

02:52 Протест в Эквадоре. © twitter Policía Ecuador. @PoliciaEcuador

03:22 Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал действующего президента Эквадора Ленина Морено предателем и потребовал провести досрочные выборы. Корреа объявил Ленина Морено предателем демократии за жёсткое подавление протестов и предателем страны за то, что тот проводит реформы по лекалам МВФ. Экс-президент Эквадора не видит смысла в переговорах, если их цель прекращение протестов, а не отмена антинародных реформ. Подробности в материале: Экс-президент Эквадора назвал Ленина Морено предателем

04:16 Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения не пойдут на предложенные президентом Эквадора Ленином Морено переговоры, пока власти не отменят указ о снятии субсидий на топливо, сообщается в заявлении Конфедерации коренных национальностей Эквадора. Подробности в материале: Лидеры протестующих индейцев в Эквадоре отказались от диалога с властями

07:56 Председатель Национальной ассамблеи Эквадора Сесар Литардо заявил, что в стране «нет места» попытке государственного переворота. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora. Литардо обозначил, что «законодательный орган власти будет соблюдать демократическую стабильность», несмотря на нарастающие призывы к президенту Ленину Морено уйти в отставку. Подробности в материале: В Эквадоре парламент поддержал президента в условиях беспорядков

07:58 Президент Эквадора Ленин Морено призвал лидеров общенациональных протестов вступить с ним в прямой диалог. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae. «Я призываю лидеров [протеста] вести диалог напрямую со мной», — заявил Морено в видеообращении. Читайте подробнее: Президент Эквадора призвал лидеров протестов к прямому диалогу

08:51 Ленин Морено. (сс) Carlos Rodríguez / Andes