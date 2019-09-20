«ЕвроситиБанк»: многомиллиардные долги делят между бывшими топ-менеджерами
Красногорск, 20 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области в ходе банкротного дела ПАО КБ «ЕвроситиБанк», что лишился лицензии три года назад, взял под арест имущество бывших топ-менеджеров. Обеспечительные меры наложили на имущество стоимостью 10,5 млрд рублей. 10 октября 2019 года арбитраж планирует начать рассмотрение заявления конкурсного управляющего по привлечению данных физлиц к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсный управляющий выставил претензии к бывшему главе правления Оксане Улановой и и. о. главы правления Дмитрию Бялых. Проверка обстоятельств банкротства показала, что ими «не осуществлена передача документации банка и электронной базы данных (резервной копии) кредитной организации» и был «выявлен ряд сделок по предоставлению банковских гарантий, не отраженных в отчетности». Сами сделки проведены с нарушением законодательства, чем банку причинили ущерб.
Объём предъявленной ответственности составил 10 500 092 000 рублей.
Заседание по рассмотрению основного требования должно было состояться 19 сентября 2019 года, но его перенесли на 10 октября.
Напомним, регулятор лишил лицензии подмосковный банк 7 июля 2016 года. На тот момент банк, созданный в мае 1992 года, был на 245 месте в банковской системе России. К моменту отзыва лицензии банк утратил платежеспособность, а операционную деятельность перестал вести с начала июля. Хотя ещё в декабре 2014 года уставный капитал банка числился на уровне 1,21 млрд рублей.
Помимо Подмосковья банк, который за годы деятельности сменил три названия, был представлен в Ставропольском крае и Калининградской области. При учреждении организация называлась «Пятигорский межрегиональный энергетический Северо-Кавказский инвестиционный банк», спустя семь лет её переименовали в «Севкавинвестбанк», а своё последнее название она получила в 2004 году.
На начало августа 2019 года банк имеет долги перед 752 кредиторами на общую сумму свыше 10,834 млрд рублей. На день отзыва лицензии в банке на вклады физлиц приходилось 5,115 млрд рублей.
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