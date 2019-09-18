Улан-Удэ, 18 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Бурятии продолжает поступать в продажу байкальский омуль, вылов которого в коммерческих целях запрещён. Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы от республики Николай Будуев.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

По его словам, запретной рыбой торгуют под видом пеляди и хариуса. Он написал 17 сентября письмо министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову с просьбой активизировать работы по пресечению незаконного вылова омуля.

«Браконьерский вылов запрещённого к вылову уникального байкальского эндемика в Республике Бурятия продолжает иметь место. На всех продовольственных сельскохозяйственных рынках города Улан-Удэ и районных центров республики можно приобрести байкальского омуля», — написал депутат в письме министру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на неприкрытую продажу и рекламу омуля обращал внимание депутат регионального парламента Бурятии Игорь Бобков. По его словам, это вызывает колоссальное раздражение местных жителей.

Напомним также, запрет на промышленную ловлю байкальского омуля был введён с 1 октября 2017 года. Он будет действовать как минимум до 2021 года. Это решение объяснялось тем, что за последние двадцать лет биомасса рыбы снизилась в три раза и остается на низком уровне.

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