Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM

На внеочередной сессии регионального парламента Бурятии 24 июля подняли тему о продаже в магазинах омуля, вылов которого запрещён. Депутат Игорь Бобков обратил на это внимание главы республики и остальных чиновников во второй раз — в прошлый он остался неуслышанным.

По его словам, омуль вполне открыто продаётся не только местными жителями вдоль дорог, но и в торговых сетях. Более того, торговля рыбой широко рекламируется.

«Это, конечно, вызывает колоссальное раздражение среди нашего населения. Я прошу профильных министров обратить внимание или на этой сессии всё-таки доложить ситуацию по омулю депутатам Народного Хурала или, если у вас не хватает на эту тему познаний, то на какой-то ближайшей сессии», — передаёт слова депутата «Байкал-Daily».

Однако призыв Игоря Бобкова вновь остался без ответа. Возможно, чиновники подготовят доклад к следующей сессии.

Напомним, в октябре 2017 года был введён запрет на промышленную добычу омуля. Исключения сделаны для учёных, которые в научных целях могут вылавливать 17 тонн рыбы в год, а также для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, квота которых составляет 55 тонн в год. Это сделано «для сохранения ремесла и традиций».

Впрочем, как ранее сообщало ИА REGNUM, Росрыболовству фактически запретили проверять соблюдение закона. По мнению депутата Госдумы Григория Ледкова, проверки для учёта вылова рыбы нарушают права коренных малочисленных народов .

Читайте также: Разрешили ловить рыбу на Байкале бесконтрольно? — о правах малых народов