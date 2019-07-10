Улан-Удэ, , 12:05 — REGNUM

Росрыболовству запретили проверять у представителей малых народов количество выловленной ими на Байкале рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Рыбаки в Катуни. Озеро Байкал (cc) Аркадий Зарубин

Депутат Госдумы Григорий Ледков обратился в прокуратуру с жалобой на нарушения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) со стороны сотрудников Росрыболовства. В надзорном органе выяснили, что руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства издал приказ «о порядке учета вылова водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в пределах Байкальского рыбохозяйственного бассейна».

В документе определялись нормы, обязательные не только для сотрудников рыбоохраны, но и для граждан, относящихся к КМНС.

«К примеру, приказом определен порядок предоставления указанными лицами в Росрыболовство сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Сотрудникам отделов рыбоохраны, в свою очередь, предписывалось проверять сведения о лицах, подавших заявку о регистрации промыслового журнала, правильность его оформления, организовать работу по регистрации журналов при отсутствии данных полномочий у территориальных органов Росрыболовства», — отметили в прокуратуре.

Однако закон, по сообщению надзорного органа, не предусматривает порядок заполнения и форму промысловых журналов по добыче рыбы КМНС для традиционного рыболовства, а также перечень сведений о вылове, которые необходимо предоставить в органы рыбоохраны. Также прокуроры добавили, что территориальные органы Росрыболовства не имеют права осуществлять нормативно-правовое регулирование в данной сфере деятельности.

«Учитывая, что данные обстоятельства нарушали права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, по протесту Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора незаконный правовой акт отменен», — отметили в природоохранной прокуратуре.

Добавим, что промышленная добыча байкальского омуля с 1 октября 2017 года запрещена. Исключения сделаны для учёных, которые в научных целях могут вылавливать 17 тонн рыбы в год, а также для коренных малочисленных народов, квота которых составляет 55 тонн в год «для сохранения ремесла и традиций».

Между тем острым остается вопрос о вылове омуля браконьерами под видом представителей КМНС. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе обсуждения полного запрета вылова рыбы, заявил, что власти готовы рассмотреть вопрос о компенсации стоимости рыбы для КМНС.

«Чтобы под видом КМНС не продавался браконьерский омуль, мы готовы идти на компенсацию. Тогда весь омуль, который будет находиться в продаже, будет незаконным», — отметил он.

Читайте также:

Вылов байкальского омуля планируют запретить полностью

Омуль раздора: чем недовольны представители малочисленных народов Бурятии?