Против кого дружат Макрон и Зеленский и куда идёт Япония: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- В Японии призвали отказаться от атомной энергии;
- Во Франции отношения Макрона и Зеленского назвали дружбой;
- Усовершенствована система защиты от вмешательства в выборы на Facebook;
- В Тюмени родители возмущены ситуацией в школах;
- Магадан и Чукотку связал новый мост.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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