Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Администрация американской компании Facebook усовершенствовала свои системы по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, заявил вице-президент компании Гай Розен в интервью порталу Yahoo.

По его словам, применяемые соцсетью методы по борьбе с иностранным вмешательством за последние несколько лет «серьезно эволюционировали». Розен отметил, что после президентских выборов в США в 2016 году, Facebook стала больше уделять внимания противодействию попыткам вмешаться в выборный процесс.

Розен подчеркнул, что компания уже готовится к борьбе с попытками иностранного вмешательства в выборы президента США в 2020 году. Новые методики были уже опробованы в ходе промежуточных выборов в американских Конгресс 2018 года, а также на промежуточных выборах в Индии и Индонезии.