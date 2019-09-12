Киев, , 04:38 — REGNUM Дружескими назвал отношения президентов Франции и Украины французский посол в Киеве Этьен де Понсен.

Возложив цветы к Стене памяти у Михайловского собора, де Понсен заявил журналистам, что солидарен с украинским народом.

При этом он сказал, что чтит память «тех 13−14 тысяч украинцев», «которые погибли в рамках того конфликта, который, к сожалению, длится до сих пор на востоке Украины».

Напомним, в 2017 г. на стенах Киевского Михайловского Златоверхого Собора были размещены фотографии украинских военнослужащих, которые были убиты во время войны Украины с Донбассом.

На Украине её называют Стеной памяти погибших защитников Украины 2014−2017 гг. К ней и возложил цветы французский посол.

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