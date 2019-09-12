Токио, , 04:50 — REGNUM Новый министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми призвал страну отказаться от использования атомной энергии, чтобы избежать катастроф на атомных электростанциях, сообщает агентство Reuters.

Коидзуми предложил Японии отказаться от использования АЭС и заглушить и ядерные реакторы, чтобы не допустить повторения катастрофы, подобной аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

«Я хотел бы изучить, каким образом мы можем их (атомные электростанции — прим. ИА REGNUM) демонтировать, а не просто остановить», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр окружающей среды Японии заявил, что компания Japan’s Tokyo Electric Power должна сбросить радиоактивную воду Фукусимы в Тихий океан, так как не имеет места для ее хранения. Отмечалось, что к тому моменту компания собрала уже более одного миллиона тонн загрязненной воды.

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