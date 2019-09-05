Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. «Тридцать лет ждали, можно еще подождать», — усмехнулась пенсионерка, глядя на толпу сограждан, прильнувших к стеклянному вестибюлю станции метро «Проспект Славы». Эту станцию Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена, как и две другие — «Дунайскую» и «Шушары» — должны были торжественно открыть 5 сентября в 11:00, после многочисленных переносов сроков.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход закрыт

Любопытствующие стали скапливаться чуть ли не с 8:30 утра на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Кое-кто даже признался, что специально взял выходной, чтобы засвидетельствовать чудо.

Ироничная купчинская пенсионерка знала, о чем говорила: она помнила, как сорвалось полноценное открытие Фрунзенско-Приморской линии в конце 1980-х. Многие собравшиеся утром 5 сентября 2019 года у вестибюлей еще даже не родились, когда власти приняли решение подключить северную половину нынешней фиолетовой ветки к оранжевой Правобережной линии.

Но на этот раз люди были уверены, что в 11 часов двери распахнутся, и граждане увидят станцию, выполненную в военизированной эстетике.

«Они потом должны будут строить кольцо, вот откроют пересадку на «Спортивной». Сейчас шестую линию метро строят, чтобы первую ветку разгрузить…» — воодушевленно делились петербуржцы планами, объявленными Смольным.

Они еще не знали, что сегодняшним планам вновь не суждено было сбыться. Рано утром на проспект Славы прибыли официальные лица: главы комитетов, спикер Заксобрания, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров и, конечно, врио губернатора Александр Беглов.

Спускаясь на эскалаторе в подземный вестибюль на «Проспекте Славы», Беглов поправлял галстук: предстояло выступать перед телекамерами. Делегация отправилась на поезде в сторону «Шушар», где уже натянули красную ленточку и приготовили специальные, еще советские, ножницы, чтобы ее разрезать.

Александр Беглов уже катался по новым тоннелям и станциям «на пробу» 31 августа. Остается лишь догадываться, что он увидел там 5 сентября, чтобы принять волевое решение.

«В течение почти года шла битва за метро, за три станции Фрунзенского радиуса. Было очень много сложностей, трудностей, — объяснял Александр Беглов. — С финансированием, с проходками, со строительными, отделочными работами. Вода тут протекала, нужно было тоже принимать соответствующие меры. Но я хотел сказать, что огромное спасибо, что «Метрострой» справился с этой задачей, и практически все такие сложные проблемы были устранены, и сегодня практически станции готовы, все три. И работают в тестовом режиме».

Дальше врио губернатора уточнил, что, хотя станции и готовы, но — не к нештатным ситуациям. И для полной готовности нужно еще время — ради безопасности граждан, так как она важнее любых сроков.

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга «Я проверил готовность новых станций метро, проехал на поезде, но есть один нюанс: система безопасности работает на сегодняшний день только в штатном режиме. В случае нештатной ситуации могут быть проблемы. Если есть хоть малейшая вероятность опасности для пассажиров, я не буду рисковать. Метро должно быть безопасным! Метро — это сложное инженерное сооружение, здесь не может быть временных режимов. Если автомобильную дорогу можно запустить в рабочем режиме, то метрополитен — только по постоянной схеме».

Ближайшее время все три новых станции будут функционировать в тестовом режиме, а пассажиров в них пустят только после того, как все системы безопасности заработают в автоматическом режиме.

Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что на устранение «недоделок», предположительно, потребуется еще недели две. Разрешение на эксплуатацию, как оказалось, к 5 сентября еще не было выдано.

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…В декабре 2012 года, когда бывший губернатор Георгий Полтавченко открывал участок фиолетовой ветки до «Международной», на схемах метрополитена в вагонах появилась многообещающая пунктирная линия на юг до «Шушар».

Затем с Петербургом случился «мундиаль», и все деньги пришлось перебрасывать на зеленую ветку, ради открытия станций «Новокрестовская» и «Беговая», причем последнюю построили так, что сразу после запуска закрывали на ремонт. В 2016 году Фрунзенский радиус не открыли, обещали в 2017-м. Этого не случилось, не произошел запуск и в декабре 2018 года. Тогда Смольный принялся грозить штрафами и судами генеральному подрядчику «Метрострою», посыпались взаимные обвинения, в итоге госконтракт продлили до 31 августа 2019 года.

Правда, еще в марте текущего года замдиректора ОАО «Метрострой» Алексей Старков заявлял, что вообще не представляет, как компания успеет открыть станции к 1 сентября. Это назвали его личной «точкой зрения». С начала августа Смольный не раз цитировал слова Александра Беглова о том, что безопасность пассажиров для него — намного важнее сроков, прописанных в госконтрактах. Чиновники отказывались признавать, что станции не откроются в День знаний. В последний день августа было публично объявлено о запуске 5 сентября.

Но за долгие годы купчинцы были хорошо натренированы читать между строк. «Когда объявили, что к 1 сентября откроют, я сказала, что, значит, к Новому году», — заметила одна из местных жительниц. Она проверяла смартфон: информация о том, что люди несколько часов стоят зря, начала потихоньку просачиваться в толпу.

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Дарья Драй ИА REGNUM Толпа у «Проспекта Славы»

Прошел почти час с того момента, как Александр Беглов объявил о своем решении, а граждане всё не могли в это поверить. «Наверное, объявят же, — рассуждали петербуржцы, неуверенно оглядываясь. — Народ же собрался всё равно. Кто-то будет из администрации. По громкоговорителям объявили бы». Действительно, над вестибюлями молчаливо висели репродукторы, а изнутри стеклянного аквариума вестибюля на граждан тревожно оглядывались люди в костюмах и спецовках.

Народ ждал, и вера его была крепка. Стояли, по собственному признанию, «злые и голодные», но терпели. Особенную стойкость проявляли местные чиновники. В толпе нашлась женщина, представившаяся сотрудницей «из благоустройства», которая агрессивно реагировала на обсуждения перспектив открытия.

«Мало ли таких людей, которые специально пишут в интернете. Люди же у нас все на негативе!» — возмущалась она. Не приводил ее в чувство и аргумент соседей, что об отмене открытия к тому моменту уже поведал принадлежащий Смольному телеканал «Санкт-Петербург», который вряд ли можно заподозрить в предвзятом отношении к городской администрации.

«Что вы здесь стоите тогда? Идите домой! И не кричите тут всем. Я стою, потому что я знаю, что откроют! А то придут тут такие: «Вот, смольнинский телеканал…», — женщина не сдавалась. Она призналась: лично видела здесь всех водителей высоких персон, включая шофера главы КРТИ Сергея Харлашкина, а значит, в метро непременно впустят людей.

Завязывалась перепалка. «Хотя бы сказали, люди не ждали бы…» — недоумевали ей в ответ. Агрессивную гражданку одергивала ее подруга. «Что ты к ним прислушиваешься!» — продолжала настаивать на своем госслужащая. Однако спустя еще минут 10 они обе потихоньку отошли от вестибюля, а затем и вовсе удалились.

«Я помню, в институте учился, так на минуту опоздал — уже несли докладную в деканат: «Ты опоздал». На минуту! А это вообще позор», — рассуждал рыжебородый петербуржец.

«А куда «Первый канал» пошел?» — заподозрили неладное в толпе, увидев удаляющуюся съемочную группу. Наконец, всё больше граждан потянулось к телефонам. «Передумал во время церемонии?». Горожане принялись цитировать слова Александра Беглова про важность безопасности пассажиров.

«Всё, метро не открывают!», «Расходимся!», «Так не честно!», «Шесть лет удерживали!», «Ой, да ну их!» — перекрикивались местные жители.

ИА REGNUM Попытки узнать, будет ли открытие

Еще сохраняя робкую надежду, они попытались наладить коммуникацию с «аквариумом» и людьми в костюмах. У кого-то в руках возник листок бумаги, на котором вывели: «Нам ждать или расходиться? Не издевайтесь над народом!», приложив листок к стеклу. Внутри только развели руками. Не отреагировали там и на попытки общения со стороны инвалида-колясочника, которого подкатили к дверям.

Происходящее уже напоминало несанкционированный митинг, но полиции рядом не было, так что никто никого не задерживал.

Дарья Драй ИА REGNUM «Подождем еще»

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…Жители, столпившиеся у вестибюля «Проспект Славы», могли хотя бы разойтись по домам. А вот к самой южной станции «Шушары» из Колпино с 5 сентября запустили автобусы, но тех, кто оптимистично ими воспользовался, оставили перед закрытыми дверьми в чистом поле. Да и название у «Шушар» вышло обманчивым: из одноименного многоэтажного поселка туда добраться и вовсе почти невозможно.