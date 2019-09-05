Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге перенесли сроки открытия трех новых станций метрополитена Фрунзенского радиуса. Решение принято врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым по соображениям безопасности пассажиров. Новые сроки пока не названы.

Люди в ожидании открытия метро в Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Открыть «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» должны были до 1 сентября, затем был назван другой срок — 5 сентября, в 11:00 мск.

Однако прямо во время церемонии Александр Беглов заявил журналистам, что станции пока будут работать без пассажиров.

«Принял решение сегодня продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы до необходимых результатов. Будем продолжать работать в тестовом режиме метро. Без пассажиров. Безопасность важнее», — передает слова Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ожидании открытия сотни местных жителей столпились у вестибюлей новых станций и продолжают ожидать уже больше часа. Люди стоят на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской, вглядываются в стеклянные вестибюли, видят там официальных лиц в костюмах, которые по какой-то причине не посчитали нужным сообщить петербуржцам о напрасном ожидании по громкой связи.

Люди в ожидании открытия метро в Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это позор, я на пары в университет опаздывал на минуту, и уже делали замечание», — заявил один из жителей Купчино.

«Тридцать лет ждали, можем еще подождать», — сказала пожилая петербурженка, когда увидела в интернете сообщение об отмене открытия.

Однако большинство собравшихся по-прежнему не в курсе происходящего.

Люди пытаются узнать об открытии станций ИА REGNUM

Люди пытаются узнать об открытии станций ИА REGNUM

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