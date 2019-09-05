Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели. Об этом заявил глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин в четверг, 5 августа.

В ожидании открытия метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее Смольный назначил открытие на утро 5 сентября, но в подземку смогла спуститься лишь делегация во главе с врио губернатора Александром Бегловым. В итоге он отменил сегодняшнее открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

"С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика», — объяснил позже Беглов на своей странице в соцсети.

Владимир Гарюгин признал наличие «недоработок», которые нужно исправить, на это предположительно потребуется не более двух недель.

«Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе», — цитирует Гарюгина издание «Фонтанка.ру».

Александр Беглов же заявил СМИ, что станции «практически готовы, все три». Тем не менее, работают они только в тестовом режиме.

«Мы сейчас провели совещание, все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Я задал один простой вопрос: «А нештатная ситуация?» Мне сказали, что в нештатной ситуации могут быть вопросы», — сказал Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ожидании открытия метро у вестибюлей новых станций собрались толпы граждан. Долгое время люди были не в курсе, что открытие сегодня не состоится.

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