Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил, почему принял решение отменить запланированное ранее на утро 5 сентября открытие станций метро Фрунзенского радиуса. Беглов подчеркнул, что это объясняется заботой о безопасности пассажиров.

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром я проверял объект. Станции запущены и работают в тестовом режиме. Но по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет», — написал врио губернатора.

«С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками», — заявил Александр Беглов.

Он пообещал, что новые станции метро откроются для пассажиров в сентябре, «но — когда будет полная гарантия безопасности».

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» построены как продолжение пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена. Они должны облегчить транспортную ситуацию во Фрунзенском районе и на юге города в целом.

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