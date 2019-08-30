Москва, 30 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Авиакомпаниям во всем мире понадобится 44 тыс. 310 новых самолётов в ближайшие 20 лет на сумму $6,35 трлн в каталожных ценах 2019 года. Такой прогноз на МАКС-2019 дали эксперты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Наибольший спрос на самолёты ожидается в Китае (9,1 тыс. воздушных судов) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,9 тыс.), европейском (8,3 тыс. и североамериканском (8,2 тыс.) регионах.

Российским авиакомпаниям в 2019—2038 гг. понадобится почти 1,5 тыс. гражданских пассажирских самолетов, каталожная стоимость — $182 млрд.

Эксперты ОАК считают, что в России будут востребованы узкофюзеляжные самолёты вместимостью 166−200 кресел.

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2019 представили свои разработки более 140 московских авиаконструкторов. Их продукция привлекает большое внимание посетителей международного авиасалона.

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Ключевым событием МАКС-2019 стало открытие экспозиции Китая