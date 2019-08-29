Барнаул, 29 августа, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Участники поисковых отрядов «Алтай», «Память» и «Ориентир» подвели итоги своего участия в экспедициях. Многие из них говорят, что теперь очень хорошо могут представить себе, что означает выражение «земля кипела» во время боёв в Великую Отечественную войну. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева.

Алтайский краевой дворец молодёжи Передача останков и личных вещей родственникам красноармейца Амбросова В. В

Алтайские поисковики работали в двух разных экспедициях. Поисковый отряд «Алтай» принимал участие в XXI Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» в Смоленской области, поисковые отряды «Память» и «Ориентир» — в Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области.

«В рамках Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области были подняты останки 109 бойцов Красной Армии, из них имена семи красноармейцев удалось идентифицировать по медальонам. Трое оказались уроженцами Алтайского края: Ширнин Григорий Алексеевич, Вольхин Дмитрий Степанович и Голованов Сергей Григорьевич, останки которого поисковики доставили в Алтайский край для дальнейшего захоронения на малой родине», — отметила Оксана Какаева.

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По её словам, также в Барнаул доставлены останки Дубовецкого Григория Марковича, уроженца с. Голубцово Краюшкинского (ныне Заринского) района Алтайского края.

«Для нас, поисковиков, огромная честь доставить останки погибших бойцов на их малую родину. Наверное, это главная цель для каждого поисковика, чтобы солдаты Великой Отечественной войны возвращались домой», — отметил участник экспедиции, опытный поисковик Руслан Гайнулин.

Алтайский краевой дворец молодёжи Отряд «Память». Алтайский край

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Руководитель отряда «Память» ОксанаТрикина отмечает, что в местах, где группа проводила раскопки, до сих пор каждый сантиметр изрезан железом.

«Там все растет на костях наших бойцов. Мы теперь очень хорошо понимаем, что значит «земля кипела»… Когда мы узнали, что из 7 поднятых и опознанных красноармейцев — трое из Алтайского края, было очень приятно. Ведь это значит, что еще кто-то узнает о судьбе своих родственников — героев Великой Отечественной войны», — поделилась ОксанаТрикина.

Алтайский краевой дворец молодёжи Участница отряда «Память» Дарья Боляк с родителями

Участница отряда «Память» Дарья Боляк впервые принимала участие в экспедиции. Она призналась, что, глядя на останки солдат, осколки орудий, окопы и многочисленные ямы, которые так и остались нетронутыми со времен войны, было даже страшно представить, какие кровопролитные бои проходили в этих местах.

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Для бойца поискового отряда «Алтай» Егора Доготаря экспедиция в Смоленскую область тоже была первой:

«За время поисковой экспедиции я приобрел много новых навыков, например, научился готовить еду на костре. Старшие товарищи рассказали, как правильно вести раскоп и извлекать найденную вещь. Я нашел немного гильз, хвостовик от минометного снаряда, а также целый патрон. Был рад этому, даже очистил его от ржавчины».

В ходе XXI Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти» в Смоленской области были найдены и эксгумированы останки 166 воинов Красной Армии, установлено 11 имен.

Алтайский краевой дворец молодёжи Члены отряда «Алтай» Александр Евдокимов и Егор Доготарь

По поручению Московского поискового отряда «Застава св. Ильи Муромца» бойцы отряда «Алтай» привезли останки и личные вещи красноармейца Амбросова Василия Васильевича. В Барнауле они передали их родным и близким героя, которые проживают в городе Искитиме Новосибирской области.

Родственники бойца Красной Армии выразили сердечную благодарность поисковикам за их важную работу. Для них было важно, что восстановлено доброе имя солдата, пусть даже через 78 лет. Воин, героически погибший за нашу Родину, долгое время считался пропавшим без вести, отметила Оксана Какаева.

Обращаясь к поисковикам и всем, кто присутствовал на встрече, руководитель Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн подчеркнул:

«Вы с честью выдержали поисковые испытания, особенно те, кто поехал в первый раз. Огромная радость для нас, поисковиков, видеть глаза родственников и слышать от них слова благодарности. Это прикосновение душ, соприкосновение поколений. Вся поисковая работа делается ради нас, ныне живущих, и тех, кто будет жить дальше».

Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Не вернулись 283 тысячи алтайских солдат. К весне 1945 года не было в живых каждого второго. 78 тысяч алтайских воинов удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях. 260 человек получили звание Героя Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы.

В начале апреля 2019 года в рубцовском краеведческом музее состоялась церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Ефима Поликарповича Чепрасова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 24 апреля 2018 года останки солдата были обнаружены в ходе проведения Международной поисковой экспедиции «Вороново-2018» в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области членами областного Вологодского объединения поисковиков.

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Участие алтайских поисковиков в экспедициях организовано с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая».