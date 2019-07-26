Барнаул, , 13:05 — REGNUM

Алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич» подвели итоги участия в межрегиональной экспедиции «Западный фронт-5». Как сообщила сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи»Оксана Какаева, поисковая экспедиция проходила с 1 по 14 июля 2019 года в районе Зайцевой горы в Калужской области и объединила более 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России.

Захоронение останков советских воинов на воинском захоронении 269,8 «Подрыв» Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой

Поиски останков советских воинов близ высоты 269,8 Зайцева гора Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой

Участники экспедиции исследовали несколько участков близ высоты 269,8 Зайцева гора, где в 1942—1943 годах вели оборонительные бои части 50-ой армии Брянского фронта. Советские войска пытались овладеть этой высотой до марта 1943 года. В жесточайших боях полегло более 100 тысяч солдат Красной армии.

246 советских солдат. Имена четырех поднятых поисковиками бойцов РККА удалось установить, два медальона и красноармейская книжка находятся на экспертизе. В том числе отрядом «Поиск» были подняты останки 12 красноармейцев, отрядом «Русич» — девять останков солдат Красной армии». Оксана Какаева Одна из находок близ высоты 269,8 Зайцева гора Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой «Работа поисковиков проходила в тяжёлых условиях. Останки извлекали из-под корней деревьев, из воды и торфяной жижи. Всего силами межрегиональной экспедиции было поднято. Имена четырех поднятых поисковиками бойцов РККА удалось установить, два медальона и красноармейская книжка находятся на экспертизе. В том числе отрядом «Поиск» были подняты останки 12 красноармейцев, отрядом «Русич» — девять останков солдат Красной армии».

13 июля 2019 года все защитники Родины были торжественно захоронены на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

»Для меня была большая честь руководить захоронением, и я благодарен руководству поисковой экспедиции, что они уже 4-й год подряд доверяют мне такую почётную миссию. Это очень ответственно и достойно проводить в последний путь наших защитников Родины. Сложно выразить все те чувства, которые овладевают тобой в этот момент», — отметил руководитель поискового отряда «Русич» Вячеслав Овсиенко.

Прощание с советскими воинами, погибшими близ высоты 269,8 Зайцева горы Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года участникаммежрегиональной экспедиции «Западный фронт — 5», куда вошли алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич», возледеревни ЦветовкаБарятинского района Калужской области удалось поднять останки 73 бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии. Причём, вместе с останками одного советского солдата была обнаружена именная ложка с надписью «Комков».

Участие алтайских поисковых было организовано при содействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».

Поисковики на воинском захоронении 269,8 «Подрыв» Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой

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