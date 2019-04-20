Мёртвый-живой: алтайские поисковики передали реликвию семье красноармейца

Кемерово, , 10:11 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, представители поискового отряда «Алтай» находятся в Кемеровской области, где состоялась торжественная передача именной вещи родственникам красноармейца Со (а)енко Ивана Иосифовича. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, уроженец села Петровка Славгородского района (сейчас это Бурлинский район) Алтайского края, сержант 312 стрелковой дивизии считался погибшим 26 августа 1942 года.

«Летом 2018 года во время поисковой экспедиции в урочище Каплуны Гагаринского района Смоленской области поисковики нашли останки советского солдата, рядом с которыми находились солдатская фляга, ложка, обломанный штык, монеты и разбитая гармонь. На черенке ложки просматривалась надпись «Соенко И. 1942». Было высказано предположение, что этот красноармеец может быть с Алтайского края, поскольку именно в Гагаринском районе (бывшем Кармановском) начинала свой боевой путь летом 1942 года 312 стрелковая дивизия, сформированная в конце 1941 года на Алтае в городе Славгороде», — отметила Оксана Какаева.

По её словам, история на этом не закончилась.

«Архивно-поисковые работы в Алтайском крае, которые были проведены представителями краевого поискового отряда «Алтай», подтвердили, что именная ложка действительно принадлежала земляку. В электронной базе данных по потерям нашлась запись «Сержант Соенко Иван Иосифович 1923 года уроженец с. Петровка Славгородского района (сейчас это Бурлинский район) Алтайского края, погиб 26 августа 1942 года. Похоронен с. Каплуны Кармановского района Смоленской области». Также в поисковой базе высветилась информация о том, что: «Саенко Иван Иосифович 1923 г.р. уроженец с. Петровка Бурлинского района Алтайского края награжден юбилейным Орденом Отечественной войны I степени» в 1985 году, это говорило о том, что красноармеец остался жив», — заявила Оксана Какаева.

В итоге, по её словам, в Бурлинском районе поисковики вышли на племянницу Ивана Со (а)енко — Зинаиду Ивановну Золову, которая сообщила, что на Ивана Иосифовича действительно приходила похоронка в 1942 году, но спустя время он написал из Пятигорского госпиталя, что жив, но тяжело ранен. В начале 1943 года он вернулся домой, откуда переехал в Кемерово. Далее к поиску были подключены поисковики Кемеровской области.

В апреле 2019 года в Кемерово были найдены родственники солдата — дочь Людмила Ивановна Плеханова и внуки. Они рассказали, что Иван Саенко работал до самой пенсии на Коксохимическом заводе слесарем. Воспитал с женой двух сыновей (ныне покойных) и дочь Людмилу. Умер в 1995 году в семье своего внука Александра. Родные просили передать ложку в семью, чтобы хранить её как памятную реликвию.

Напомним, 10 апреля 2019 года в рубцовском краеведческом музее состоялась церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Ефима Поликарповича Чепрасова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Алтайский боец Ефим Чепрасов был обнаружен мальчиком из вологодского отряда и захоронен 8 мая 2018 года на воинском мемориале в Новой Малуксе Кировского района Ленинградской области. Долгое время он считался пропавшим без вести, но теперь он таковым не является: он снова встал в строй.

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