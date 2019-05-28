Под Севастополем нашли яму с десятками погибших бойцов

Балаклава, Севастополь, , 10:11 — REGNUM С невероятными моральными и физическими трудностями столкнулись участники поискового отряда «Поиск» Краснощековского района Алтайского края, которые вместе с поисковиками из Архангельской области, Краснодарско края, Югры, Крыма и Украины приняли участие во Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти» близ города Инкерман Балаклавского района Крыма. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Алтайский краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, участники алтайского отряда работали на санитарной яме, из которой были подняты останки 39 советских пехотинцев и моряков.

По словам руководителя ПО «Поиск» Оксаны Мац, работы велись в районе Микензиевых гор. В 1941—1942 годах там велись ожесточенные бои, шла вторая оборона Севастополя, враг рвался к Северной бухте.

«Уже третий год поисковики ставят свой лагерь на том месте, где в 1941—1942 гг. стояла советская зенитная батарея. Далеко ходить и ездить на работы не приходилось. Останки бойцов поднимали в округе и даже в самом лагере.

В первый день поисков, отрабатывая каждый сигнал металлоискателя, мы попали на яму, где звук прибора был едва заметным. Начав раскоп, наткнулись на многочисленные консервные банки. Продолжили копать дальше. На глубине 40−50 см нашли фалангу пальца, нам стало ясно, что надо расширяться и углубляться.

Первые два дня выбирали из земли только останки 2−3-х красноармейцев, покрошенные саперским взрывом еще в 50-е годы, во время широкомасштабной операции по разминированию Севастополя. Но никто себе и представить не мог, что под толщей земли нас ждут еще десятки бойцов!» — делится пережитым Оксана Мац.

Она также отметила, что работать было трудно.

«Днем температура поднималась до +30 градусов, ножи ломались о спрессованную взрывами землю. В ход шли лопаты, кирки. Когда доходили до очередных останков, вновь работа продолжалась только ножами и кисточками.

Когда глубина ямы уже не позволяла выкидывать землю лопатами, стали использовать ведра с веревками. За неделю работы на руках и ногах были синяки и ссадины от камней, на ладонях — мозоли. Но желание работать не прекращалось. Каждый день поднятых останков красноармейцев становилось все больше и больше. Наконец, яма стала пустой.

Это был блиндаж, из которого сделали санитарное захоронение, укладывая погибших бойцов в несколько слоев. Медальонов и других личных подписных вещей при них не было, только нашли знаки отличия лейтенанта и сержанта, а также расческу, складной нож, звездочку, грифельный карандаш, ластик, значок ГТО и зажигалку», — рассказала руководитель ПО «Поиск» Оксана Мац.

Говорит, что перед поисковиками предстала впечатляющая картина, особенно для тех, кто впервые оказался на раскопе.

«Со слезами на глазах девочки раскладывали останки солдат на баннер, определяли возраст, а затем бережно укладывали останки в мешки. Средний возраст поднятых бойцов 20−25 лет, среди них была одна женщина. Этот рубеж обороны соединил вместе солдат и матросов. И в нашей яме предположительно было два моряка», — пояснила Оксана Мац.

По её словам, останки всех бойцов, поднятых в 2018 году и в начале 2019 года, были захоронены 4 мая в Дергачах. За день до этого события для этих красноармейцев, вставших на защиту Родины, в лагере поисковиков провели акцию «Последний строй».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всероссийская поисковая экспедиция «Вахта памяти» проходила в период с 25 апреля по 10 мая 2019 года близ города Инкерман Балаклавского района Республики Крым. За время поисковых работ были подняты останки 95 солдат и офицеров РККА, отдавших жизни при обороне Севастополя.