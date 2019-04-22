Алтайские поисковики смогли установить имена забытых солдат

Барнаул, , 09:41 — REGNUM Рабочая группа интернет-проекта «Книга памяти Алтайского края» помогла установить имена забытых солдат, которые в июле 1944 года в составе сформированной на Алтае 372-ой стрелковой дивизии потерпели поражение во время проведения десантной операции на острове Равансаари (ныне — Малый Высоцкий, Ленинградская область). Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» (КДМ) Оксана Какаева.

«Тела погибших воинов были преданы земле там же, на острове. После войны захоронение было перенесено на мемориал, расположенный в Высоцке, в сосновом бору. Но сведения о некоторых защитниках Отечества при переносе захоронения оказались «утерянными». Алтайские поисковики смогли установить имена этих забытых солдат и обратились в администрацию Высоцка (Выборгский район Ленинградской области) с просьбой устранить допущенные ошибки», — пояснила сотрудник КДМ.

По словам Оксаны Какаевой, добровольцам удалось также установить, что имена некоторых солдат и офицеров все же были увековечены на мемориальных плитах в более позднее время, но информация о них не внесена в учетную карточку воинского захоронения.

«Один же из тех, кто был внесен в списки воинского захоронения, красноармеец Михаил Гаврилович Федотов, как выяснилось, к счастью, выжил в той десантной операции. Герой продолжил службу в рядах 372-й стрелковой дивизии. 29 мая 1945 года приказом командования 2-го Белорусского фронта он был награжден орденом Красной Звезды, в 1985 году — юбилейным орденом Отечественной войны II степени», — отметила сотрудница КДМ.

Известно, что решение о внесении вновь выявленных имен красноармейцев и исправлении допущенных ошибок уже принято администрацией Высоцкого городского поселения: 9 мая 2019 года воины из алтайской 372-й стрелковой дивизии будут увековечены на мемориале.