Москва, 14 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов считает, что стабильность в Москве и России в целом подвергается серьёзной атаке. Об этом он заявил на пресс-конференции 14 августа, говоря о ситуации, сложившейся в столице в связи с выборами в Мосгордуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Стабильность держится на стабильности экономики и на стабильности в Москве и Ленинграде-Питере. Мы сейчас видим, что все эти три элемента подвергаются жёсткой атаке», — сказал Геннадий Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, «есть силы, которые навязывают (России) вариант 90-х годов». Он напомнил, что это были «лихие 90-е», когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Зюганов также раскритиковал лозунги, которые держали «нормальные с виду ребята» на концерте-митинге в Москве 10 августа, в частности — «Крым не наш», за которым председатель КПРФ увидел призыв к дестабилизации ситуации на полуострове и превращении его в новое Косово. «Там стоял человек и раздавал эти плакаты», — сообщил Зюганов.

Комментируя лозунг «Я за полную свободу» одного из участников акции, Зюганов заявил: «Я тоже за свободу. Но когда свободу диктуют жулики, проходимцы и мерзавцы, у вас никакой свободы не будет!».

Он выразил уверенность, что участников акций в Москве «просто вводят в заблуждение». «Ельцин (тоже) всем обещал гласность, свободу, демократию, «за 500 дней вы будете процветать и две «Волги» получите впридачу». Что получилось? Второй раз нет никакого смысла наступать на эти грабли», — сказал Геннадий Зюганов.

Председатель КПРФ согласился с тем, что на примере ситуации в Москве очевидно иностранное вмешательство во внутренние дела РФ. Он, в частности, осудил высказывания конгрессмена Стени Хойера в поддержку организаторов незаконных митингов, напомнив, что этот американский политик — «главный инициатор санкций» в отношении России. «Он нас осуждал за всё на свете: и за Крым, и за Чечню, и за Сирию, и за Прибалтику, и за Сербию», — сказал Зюганов.

По его словам, зарубежные страны «платят сумасшедшие деньги и готовы снова бросить нас в пучину 90-х». Зюганов поддержал формирование в Госдуме комиссии по расследованию «вмешательства тех, кто хотел бы поджечь нашу страну».

Ранее Зюганов назвал незаконные митинги и шествия в Москве «оскалом оранжевой проказы», призвав молодёжь воздержаться от участия в них.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации намерен в сентябре вызвать послов стран, с территории которых фиксируется вмешательство во внутренние дела РФ. «Мы хотим посмотреть «партнерам» в глаза. И напомнить о том, что Москва — не майданный Киев», — заявил председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательство во внутренние дела РФ Андрей Климов.

О фактах иностранного вмешательства во внутреннюю политику России заявляли сенаторы и представители МИД. Сенатор Климов предположил, что митинги являются срежиссированным спектаклем, и заявил об использовании официальных лоббистских структур США для расшатывания ситуации в России. Сенатор Людмила Бокова привела факты использования «серых схем» при финансировании НКО, связанных с организаторами незаконных митингов. В российском МИДе назвали осудили призывы зарубежных СМИ и диппредставительств к участию в незаконных акциях 3 августа.

Митинги и шествия в Москве 27 июля, 3 и 10 августа прошли по инициативе группы кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за множества нарушений в подписных листах, в том числе использования данных несуществующих избирателей и уже умерших людей.