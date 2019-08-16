Сколько стоит собрать ребёнка в школу: трансляция
Идём в школу… ИА REGNUM выясняет, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году в разных регионах.
В 2018 году, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребёнка к школе обходилась родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей.
Снижение реальных доходов населения привело к появлению новой формы расчётов и в сфере торговли. Так, в Алтайском крае магазины одежды и обуви в период школьных базаров предлагают рассрочку «без переплат», то есть родителям школьников дают время по частям рассчитаться за школьные юбки, блузки, рубашки, кеды и сменную обувь. Подобное явление было замечено в магазинах Барнаула:
Согласно данным анализа о продажах товаров для школьников, поступившим от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране, который провёл оператор фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей.
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Около 13 тыс. рублей потребуется родителям подростка, чтобы собрать его в школу в Барнауле, если разумно экономить, и до бесконечности — если такой цели нет. Родителям первоклашек можно смело умножать эту цифру на два, а то и на три. Тут всё зависит от учебного заведения, амбиций родителей и их возможностей. Рынок на сегодня один и тот же товар предлагает в разных вариациях, как в самолёте — от эконома до «бизнес-класса», фактически с малолетства деля детей по достатку.
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В Ульяновской области в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 13 788 школьникам оказана помощь: им выданы более 3,9 тыс. комплектов школьной и 1,4 тыс. спортивной формы, свыше 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров.
По данным региональных властей, всего в поддержке нуждаются около 20 тыс. детей. В 13 муниципалитетах помощь оказана более чем на 70%.
Благотворительный сбор проходит в 38 пунктах приема письменных принадлежностей и новых детских вещей от населения.
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В Нижнем Новгороде Российское движение школьников организовало специальную акцию по сбору канцтоваров, чтобы помочь школьникам из затопленных территорий Иркутской области подготовиться к 1-му сентября. В Нижнем Новгороде пункт приёма организован в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».
В Оренбурге сбор ребенка в школу зависит от ряда факторов — пожеланий ребёнка, требований образовательного учреждения, дохода родителей. По опыту корреспондента ИА REGNUM, сбор выливается примерно в 20 тыс. рублей: школьная форма для девочки с юбкой и брюками — 9 тыс. рублей, три запасные блузки — примерно 5 тыс. рублей, колготки — 200 рублей, рюкзак — 3 тыс. рублей, канцтовары — 2,5 тыс. рублей. Добавим, что с началом года возникнут дополнительные расходы: например придется покупать контурные карты и атласы.
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В Казани для сбора первоклассника в школу потребуется от 8 тыс. рублей, основная сумма — это расходы на одежду, которые, в завимости от пола ребёнка, составят 3,08 тыс. рублей для девочки и 2,35 тыс. рублей — для мальчика.
Для справки: прожиточный минимум в республике на второй квартал для детей составляет 9,3 тыс. рублей.
Подробности в материале: Минимальный «школьный набор» первоклассника в Татарии — от 8 тыс. рублей
Цены на некоторую канцелярию в магазинах Барнаула. Фото ИА REGNUM
Самый ходовой и расходный «школьный» товар — ручки продают в россыпь. Фото ИА REGNUM. Барнаул
По последним данным, в Ульяновской области участниками благотворительной акции «Помоги собраться в школу» стали 18 тыс. будущих первоклассников. На это направлено свыше 34 млн рублей. В числе подарков — 4200 дисконтных карт, по которым школьные товары от местных производителей можно купить по льготной цене. Всего в этом году помощь получат 20 тыс. детей, которые впервые сядут за парты в этом году.
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В прошлом году в Чувашии для того, чтобы собрать ребенка в школу уходило не менее 10 тыс. рублей, при этом родители старались экономить, используя прошлогодние канцелярские товары, обновляя только отдельные части школьной формы — например, юбку или брюки. В этом году необходимо в среднем 15 тыс. рублей в зависимости от потребностей школы и школьника.
По последним данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2019 года составила в Чувашии 29 795,7 рубля и по сравнению с маем 2018 года выросла на 9,3%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 3,2%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2019 года составила 103,4% к маю 2018 года.
Малообеспеченные многодетные семьи Крыма получат материальную поддержку на покупку школьной формы для своих детей.
«В Крыму проживает 26 179 многодетных семей, в которых воспитывается более 85 тысяч детей до 18 лет. Более 50 тысяч из них обучаются в школах. Размер компенсации в 2019 году составит 3152 рубля — 30% от величины прожиточного минимума для детей, установленного Совмином РК», — сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.
Об этом: Малообеспеченным семьям Крыма помогут собрать в школу детей
В Крыму муниципальным органам образования предложили предусмотреть из местных бюджетов доплату до двух тысяч рублей на покупку детям из многодетных семей спортивной формы и обуви.
Читайте подробнее: Малоимущим крымским школьникам дадут 2 тыс. рублей на спортивную форму
В Калужской области школьные ранцы стоят от двух до четырёх тысяч рублей, форма — шесть-семь тысяч рублей, спортивная одежда для физкультуры обойдётся примерно в 3,5 тыс. рублей. Школа обязана бесплатно предоставить первокласснику учебники, но к каждому учебнику требуется по две проверочные тетради. Комплект проверочных тетрадей для первоклассника стоит в пределах тысячи рублей, а набор канцелярских товаров можно собрать примерно за 2,5 тыс. рублей. Уровень минимального размера оплаты труда в регионе с 1 июня составляет 11 тыс. 514 рублей в месяц.
Читайте подробнее: В Калуге сборы первоклассника в школу обойдутся примерно в 16 тыс. рублей
Для того, чтобы полностью подготовить школьника младших классов к 1 сентября, в Санкт-Петербурге родителям потребуется порядка 21 тыс. рублей — при условии выбора «дешевых» товаров через интернет-магазин.
Подробности в материале: Сборы школьника в Петербурге составят два прожиточных минимума
Для того чтобы приобрести всё самое необходимое к новому учебному году для своих детей жительнице Омска Ольге Н. нужно потратить порядка 26 тысяч рублей. По словам матери двоих мальчиков (старший её сын Ольги идёт в седьмой класс, а младший — в четвёртый), в эту сумму входят рубашки, брюки, футболки, спортивные трико, кеды для занятий физкультурой и туфли, а также рюкзаки и канцелярия.
Подробности в материале: Почти 30 тыс рублей: школьные приобретения для двоих мальчиков в Омске
Комплект школьной формы к 1 сентября обошёлся в 35 тыс. рублей, сообщила корреспонденту жительница Центрального административного округа (ЦАО) Москвы и мать первоклассницы Марина Д.
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По итогам посещения нескольких детских и канцелярских магазинов, а также отделов, где продаётся продукция алтайских швейных фабрик в Барнауле, выяснилось, что на сборы ребёнка в школу придётся потратить как минимум шесть тысяч рублей.
Подробности в материале: В Барнауле сборы ребёнка в школу обойдутся в сумму не менее 6 тыс. рублей
В Калининграде уже стартовали как ярмарки, приуроченные к 1 сентября, так и распродажи школьных принадлежностей в торговых сетях. Подготовить первоклассника «с нуля» к школе родителям обходится примерно в 30 тыс. рублей. Экономят те, кто стал готовиться к началу нового учебного года заранее, а не покупать всё сразу прямо сейчас. Некоторые жители покупают часть школьных принадлежностей во время поездок, например, в Польшу, куда калининградцы часто отправляются.
Читайте также: В Калининграде покупки перед школой могут стоить до 30 тыс. рублей
В Кировстате отмечают, что в Кировской области с приближением нового учебного года отмечен рост цен на одежду для школьников: блузки, юбки, брюки, сарафаны, сорочки для мальчиков подорожали на 5,5 — 1,1%.
Отправить в школу ребенка для родителей в Тульской области обойдется в сумму от 12 до 14 тысяч, и это при условии существенной экономии. Так, ранец обойдется в сумму не менее 3 тыс. рублей. Можно найти и дешевле, но вряд ли такой дотянет хотя бы до конца учебного года и сохранит здоровье ребенка. Ещё не менее тысячи рублей — расходы на канцелярские принадлежности, и это при том, что их запасы нуждаются в почти ежемесячном пополнении.
Самые большие траты родителей ожидают при покупке формы. Самый дешёвый вариант для девочки обойдется в сумму от полутора тысяч рублей, и это без учёта обуви. Цена форменной одежды более-менее приемлемого качества может достигать четырех тысяч рублей. Одеть мальчика стоит ещё дороже: костюм и рубашка обойдутся не менее чем в четыре тысячи рублей. Еще около двух тысяч будет стоить пара обуви. Костюм для занятий физкультурой и кроссовки будут стоить около четырех тысяч рублей.
Подробности в материале: Отправить ребенка в школу в Тульской области обойдется в 14 тыс. рублей
В Липецке родителям, которые готовят детей к новому учебному году, на сборы потребуется минимум 15 тысяч рублей. Цены на комплект школьной формы доходят до 10 тысяч рублей. Спортивную форму в бюджетных магазинах можно собрать минимум за 2,5 тысячи рублей. Еще во столько же обойдётся необходимых набор канцтоваров и ранец. При этом МРОТ в Липецкой области составляет 11 тысяч 280 рублей.
Подробности в материале: В Липецке на сборы первоклассника к 1 сентября нужно не меньше 15 тысяч
Примерно в 10 тыс. рублей обойдутся сборы в школы родителям ростовских школьников. Так, например, минимальный набор для девочки обойдётся более чем в 2,3 тыс. рублей. Это блузка (500 рублей), юбка (около 500 рублей), носки (26 рублей), кофта (500 рублей) и туфли (800 рублей). Форма для мальчика оценивается в 2,4 тыс. рублей. Это сорочка (350 рублей), костюм-двойка (1200 рублей), туфли (880 рублей) и носки (26 рублей). Стоит также учесть, что ребёнку необходима спортивная форма с учётом времени года и спортивная обувь, канцелярские товары, рюкзак.
Об этом: Родители ростовских школьников могут оказаться в долговой яме
В Приморье собрать ребёнка в школу обойдётся никак не меньше 10 000 рублей. Одна только канцелярия потянет минимум на 3 000, но ещё надо купить одежду, обувь, портфель и многое другое. В зависимости от брендов одежды и от платежеспособности родителей верхняя планка цены может превысить 20 000 рублей.
Об этом: Собрать ребёнка в школу в Приморье встанет в круглую сумму: от 10 тыс. руб
При прожиточном минимуме для детей в Якутии в 17 429 руб. в месяц собрать ученика в школу можно за 10 тыс. рублей.
Об этом: В Якутии сборы в школу укладываются в прожиточный минимум на детей
Старшеклассника собрать к школе в Приморье обходится дешевле, чем ученика младших классов. Экономия образуется за счёт накопления различных школьных предметов, не требующих ежегодного обновления, конечно, при условии бережного к ним отношения со стороны самого ученика. Таким образом экономия может достигать 2−3 тыс. рублей.
Об этом: Собрать в школу старшеклассника дешевле, чем первоклашку
Многодетным ямальцам накануне Дня знаний напомнили о положенном пособии к 1 сентября. В 2019 году размер единовременной выплаты на каждого школьника из семей, где воспитываются трое и более детей, составит 3639,13 рублей
Об этом: Ямальским школьникам из многодетных семей пообещали пособие
150 млн рублей выделено из бюджета Хабаровского края на приобретение бесплатных учебников для школьников региона. В рамках северного завоза в удалённые районы уже направлено 19,5 тыс. книг
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В Кургане в разгаре благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу». На сегодня в канцелярских принадлежностях, рюкзаках, спортивной форме, обуви нуждаются более ста детей из семей, состоящих на обслуживании в государственном бюджетном учреждении «Курганский центр социальной помощи семье и детям», сообщил корреспонденту ИА REGNUM методист центра Владимир Шеметов.
Об этом: В Кургане более 100 детей не могут сесть за парты из-за финансовых проблем
В Хабаровском крае обновляют фонды учебников для детей — инвалидов. Дети получат современные учебники, в том числе и со специальным шрифтом Брайля.
Об этом: В Хабаровском крае обновляют фонды учебников для детей — инвалидов
Бурятские правоохранители проводят ежегодную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Отмечается, что акция проводится в целях оказания помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
«Собранные вещи и канцелярские товары в конце августа будут переданы детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детям, оставшимся без попечения родителей», — сообщили в ведомстве.
Об этом: Полицейские Бурятии помогут детям-сиротам подготовиться к школе
В Ростове-на-Дону дети из малоимущих семей смогут рассчитывать на помощь в подготовке к учебному году. На площадке «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» открыт пункт приёма школьных принадлежностей для малообеспеченных семей. Здесь ростовчане смогут передать рюкзаки и канцелярские принадлежности — тетради, альбомы, краски, фломастеры, карандаши.
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Собрать портфель ребенку в школу в Белгородской области 2019 году обойдется в сумму около пяти тысяч рублей. За ранцы и портфели прошлогодних коллекций просят от 1,5 тыс. руб., новинки сезона, модели с анатомическими спинками и известные производители обойдутся в среднем в 3 тыс. руб. Набор канцтоваров можно собрать примерно за 2,2 — 3 тысячи рублей.
Об этом: В Белгороде собрать портфель в школу стоит от 5 тыс. рублей
Самая большая статья расходов жителей Белгородской области при сборе детей в школу приходится на форму, обувь и спортивный костюм. Цены на кроссовки начинаются от 600 рублей, сменная обувь в среднем стоит от тысячи рублей. Корреспондент ИА REGNUM проверил несколько магазинов и рынков Белгорода.
Школьное платье коричневого или синего цвета для девочек местной швейной фабрики стоит от 2 тыс. 250 рублей. На рынке привозные модели можно купить за 1 200 руб. Парадные фартуки в среднем отдельно продают за 1 000 руб., если покупать вместе с платьем, то такой комплект отдадут на рынке за 1,6 — 1,7 тыс. руб. Цена на костюмы для мальчиков начинается от двух тысяч и может доходить до 8 000 рублей. Спортивный костюм стоит около 2 тыс. руб. Напомним, ещё около пяти тысяч родителям придется отдать за ранец и его содержимое.
Подробности в материале: Одеть ребенка в школу и не разориться: квест для белгородцев
В Удмуртии подсчитали средние цены на школьные принадлежности и одежду. По данным специалистов Удмуртстата, как сообщает «КП Ижевск», минимальный комплект одежды и обуви для школьника подешевел на 3% и составляет 8252 рубля. Сюда входит — куртка утепленная (4060 рублей), брюки (1339 рублей), сорочка (759 рублей), ботинки (2120 рублей), спортивная форма и костюм (1915 рублей), футболка (276 рублей). Школьный ранец обойдется в 2300 рублей.
Что касается канцелярских товаров, в среднем на него уйдет 288 рублей (тетрадь — 7 рублей, ручка — 16 рублей, карандаш — 19 рублей, альбом — 86 рублей, набор фломастеров — 160 рублей).
Правительство Приамурья приняло решение о дополнительных выплатах — 10 тыс. рублей — для семей с детьми, пострадавших от воздействия сильнейшего паводка. Решение основывалось на приближении 1 сентября и сложностях со сбором ребёнка в школу, которые возникают у людей в связи с подтоплением.
Об этом: В Приамурье помогут собрать в школу детей в пострадавших районах
«У нашего ребёнка всё для школы есть, в этом году ничего ему не покупали», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей Екатеринбурга. Видимо, не он один запасается тетрадями и другими необходимыми предметами впрок.
Для того чтобы собрать ребенка школьного возраста к 1 сентября, родителям в Ленинградской области придется потратить как минимум семь тысяч рублей. Родителям первоклашек придется добавить еще как минимум две тысячи рублей. И это — без учета стоимости букета в День знаний.
Читайте подробнее: Стоимость сбора школьника в Ленобласти начинается от 7 тысяч рублей
Набор омского первоклассника обойдётся родителям в сумму от 20 тысяч рублей, сообщает областное телевидение. И это только самое необходимое — канцелярия и школьная форма.
Некоторые родители рассказывают, бюджет планировали заранее. А чтобы не переплачивать, приходится ходить и сравнивать цены и качество.
Специалисты советуют не экономить на школьной форме. Она должна быть качественной. Так, средняя цена на форму для мальчика — около восьми тысяч рублей, для девочки — около 10 тысяч рублей.
На канцелярские принадлежности (тетради, пенал, краски, фломастеры, кисти и ручки) придётся потратить как минимум около 2,5 тысяч рублей. Ещё столько же, а может быть даже больше, нужно будет выложить за рюкзак. К слову, на нём специалисты тоже советуют не экономить.
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В Курской области на покупку одежды и канцтоваров для школьников младшего звена потребуется не менее 20 тысяч рублей. Из них 15 тысяч родителям придётся заплатить за школьную форму, спортивный костюм, обувь для занятий спортом и спортивную обувь. Стоимость полного набора канцелярских принадлежностей вместе с рюкзаком составляет около пяти тысяч рублей.
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Практически незамеченной осталась такая статья расходов родителей, как «взносы на нужды школы (класса)». Конечно, добровольные. В разных школах Чебоксар, например, такие добровольные пожертвования составляют от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Редкие директора школ на вопрос родителей «Сколько сдать?» отвечают: «Образование у нас бесплатное».
В среднем в Белоруссии полный школьный набор для первоклассника обойдётся родителям в 750 белорусских рублей (около 24 тыс. российских рублей), подготовка к школе старшеклассника значительно дороже — 890 белорусских рублей (около 28,6 тыс. российских рублей).
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В Пермском крае родителям школьника придётся потратить на его сборы в школу около 9 тыс. рублей. Об этом заявила на заседании краевого правительства министр образования региона Раиса Кассина, пишет портал «Новости Перми».
Подробности в материале: В Прикамье собрать ребёнка в школу можно за 9 тыс. рублей
Московским родителям удалось подготовить будущего первоклассника к школе за 28 тыс. рублей, однако в эту сумму посчитали необходимым включить стрижку, расходы на покупку мобильного телефона, пусть и самого простого, деньги на букет для первой учительницы. В то же время в сумму пока не вошли «пожертвования на нужды класса», которые приняты во многих школах России.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака. Простые правила помогут сохранить правильную осанку и здоровье ребёнка.
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Специалисты Роскачества провели веерное исследование школьных пиджаков для учащихся начальных классов 28 торговых марок и выяснили, что небезопасными являются 39% изделий, которые продаются на рынках и прилавках российских магазинов.
Подробности в материале: Роскачество: почти 40% школьных пиджаков небезопасны для детей
В Свердловской области школьный рюкзак можно приобрести по ценам от 1900 до 4500 рублей. Тетради в клетку или в линейку по 12 листов можно найти по два рубля за штуку. Пенал реально приобрести по ценам от 70 до 450 рублей. Восемь разноцветных листов самоклеящейся бумаги обойдутся в 100 рублей. Пачки цветного картона из восьми листов, такого же количества белого картона, а также альбом для рисования стоят по 30 рублей.
Подробности в материале: Сборы в школу: сколько придётся потратить на Урале
Покупка всего необходимо для ребёнка, который пойдёт в школу в Самарской области, обойдется в 16−18 тыс. рублей. Родителям мальчика на школьную экипировку придётся потратить 15,9 тыс. рублей, родителям девочки — 17,7 тыс. рублей.
Для учащихся старших классов ещё придётся покупать ноутбук — 23,3 тыс. рублей или планшет — 9,1 тыс. рублей.
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