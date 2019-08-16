Идём в школу… ИА REGNUM выясняет, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году в разных регионах. В 2018 году, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребёнка к школе обходилась родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей.

ИА REGNUM День знаний

09:25 12.08.2019 Снижение реальных доходов населения привело к появлению новой формы расчётов и в сфере торговли. Так, в Алтайском крае магазины одежды и обуви в период школьных базаров предлагают рассрочку «без переплат», то есть родителям школьников дают время по частям рассчитаться за школьные юбки, блузки, рубашки, кеды и сменную обувь. Подобное явление было замечено в магазинах Барнаула:

09:26 12.08.2019 Согласно данным анализа о продажах товаров для школьников, поступившим от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране, который провёл оператор фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей. Читайте также: «Школьный набор» в России подорожал на 2%

09:28 12.08.2019 Около 13 тыс. рублей потребуется родителям подростка, чтобы собрать его в школу в Барнауле, если разумно экономить, и до бесконечности — если такой цели нет. Родителям первоклашек можно смело умножать эту цифру на два, а то и на три. Тут всё зависит от учебного заведения, амбиций родителей и их возможностей. Рынок на сегодня один и тот же товар предлагает в разных вариациях, как в самолёте — от эконома до «бизнес-класса», фактически с малолетства деля детей по достатку. Читайте также: «Школьный базар»: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году

09:41 12.08.2019 В Ульяновской области в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 13 788 школьникам оказана помощь: им выданы более 3,9 тыс. комплектов школьной и 1,4 тыс. спортивной формы, свыше 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров. По данным региональных властей, всего в поддержке нуждаются около 20 тыс. детей. В 13 муниципалитетах помощь оказана более чем на 70%. Благотворительный сбор проходит в 38 пунктах приема письменных принадлежностей и новых детских вещей от населения. Читайте также: Собраться в школу помогли 50% нуждающихся ульяновских школьников

09:49 12.08.2019 В Нижнем Новгороде Российское движение школьников организовало специальную акцию по сбору канцтоваров, чтобы помочь школьникам из затопленных территорий Иркутской области подготовиться к 1-му сентября. В Нижнем Новгороде пункт приёма организован в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

10:46 12.08.2019 В Оренбурге сбор ребенка в школу зависит от ряда факторов — пожеланий ребёнка, требований образовательного учреждения, дохода родителей. По опыту корреспондента ИА REGNUM, сбор выливается примерно в 20 тыс. рублей: школьная форма для девочки с юбкой и брюками — 9 тыс. рублей, три запасные блузки — примерно 5 тыс. рублей, колготки — 200 рублей, рюкзак — 3 тыс. рублей, канцтовары — 2,5 тыс. рублей. Добавим, что с началом года возникнут дополнительные расходы: например придется покупать контурные карты и атласы. Читайте подробнее: Сколько стоит собрать ребенка в школу в Оренбурге

10:53 12.08.2019 В Казани для сбора первоклассника в школу потребуется от 8 тыс. рублей, основная сумма — это расходы на одежду, которые, в завимости от пола ребёнка, составят 3,08 тыс. рублей для девочки и 2,35 тыс. рублей — для мальчика. Для справки: прожиточный минимум в республике на второй квартал для детей составляет 9,3 тыс. рублей. Подробности в материале: Минимальный «школьный набор» первоклассника в Татарии — от 8 тыс. рублей

11:15 12.08.2019 Цены на некоторую канцелярию в магазинах Барнаула. Фото ИА REGNUM

11:17 12.08.2019 Самый ходовой и расходный «школьный» товар — ручки продают в россыпь. Фото ИА REGNUM. Барнаул

11:26 12.08.2019 По последним данным, в Ульяновской области участниками благотворительной акции «Помоги собраться в школу» стали 18 тыс. будущих первоклассников. На это направлено свыше 34 млн рублей. В числе подарков — 4200 дисконтных карт, по которым школьные товары от местных производителей можно купить по льготной цене. Всего в этом году помощь получат 20 тыс. детей, которые впервые сядут за парты в этом году. Подробнее: 17,7 тыс. будущих первоклассников в Ульяновской области получили подарки

11:32 12.08.2019 В прошлом году в Чувашии для того, чтобы собрать ребенка в школу уходило не менее 10 тыс. рублей, при этом родители старались экономить, используя прошлогодние канцелярские товары, обновляя только отдельные части школьной формы — например, юбку или брюки. В этом году необходимо в среднем 15 тыс. рублей в зависимости от потребностей школы и школьника. По последним данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2019 года составила в Чувашии 29 795,7 рубля и по сравнению с маем 2018 года выросла на 9,3%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 3,2%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2019 года составила 103,4% к маю 2018 года.