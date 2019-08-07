Ульяновск, , 18:18 — REGNUM

В Ульяновской области участниками благотворительной акции «Помоги собраться в школу» стали 18 тыс. будущих первоклассников. Всего в этом году помощь получат 20 тыс. детей, которые впервые сядут за парты в этом году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Средства привлекаются как из региональной казны, так и от благотворительных организаций. В рамках акции «Помоги собраться в школу» свыше 4,5 тыс. детей получили комплекты школьной формы, 1,7 тыс. детей — спортивные костюмы, также роздано более 8 тыс. канцелярских наборов и ранцев. Кроме того, выдано 4200 дисконтных карт, по которым школьные товары от местных производителей можно купить по льготной цене.

В настоящее время подарки получили 17 781 детей, в целом поддержку получат более 20 тыс. будущих школьников. На это направлено свыше 34 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в настоящее время комиссиями подтверждена готовность к новому учебному году 214 образовательных организаций, включая 130 школ. В этом году в состав муниципальных комиссий были включены сотрудники ГИБДД, которые оценивают техническое состояние школьных автобусов и состояние дорожной сети на территории и возле школы.

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