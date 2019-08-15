Москва, , 07:59 — REGNUM

Советы по выбору школьного рюкзака опубликованы 15 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут сохранить правильную осанку и здоровье ребёнка, пояснили в ведомстве.

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Маркировка школьных рюкзаков, ранцев и портфелей должна содержать информацию о возрасте пользователя. Они должны быть сделаны из легкого, прочного, с водоотталкивающим покрытием материала с со светоотражающими элементами.

Важен вес школьного рюкзака: для школьников начальных классов — не более 700 грамм и для старших классов — не более 1 кг.

Также существуют требования к размерам ранцев. Допускается увеличение размеров больше стандартов не более чем на 30 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в среднем российские семьи потратят на подготовку к 1 сентября от 5 до 15 тыс. рублей.

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