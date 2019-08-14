Москва, , 16:51 — REGNUM

Московским родителям удалось подготовить будущего первоклассника к школе за 28 тыс. рублей, однако в эту сумму посчитали необходимым включить стрижку, расходы на покупку мобильного телефона, пусть и самого простого, деньги на букет для первой учительницы. В то же время в сумму пока не вошли «пожертвования на нужды класса», которые приняты во многих школах России.

Одной из весомых и обязательных статей расхода стала покупка школьной формы, многие ученые заведения договариваются с конкретными магазинами, чтобы формы детей были одинаковыми. В Москве минимальная цена комплекта — от 1 тыс. рублей, средняя стоимость — 2,5 тыс. рублей. Максимальная цена, которую указывает «Российская газета», составила 7 тыс. рублей.

Значительные расходы будет предполагать покупка обуви — ребёнку уже в первую неделю необходима уличная обувь, сменка и кроссовки или кеды для физкультуры, в целом около 5,5 тыс. рублей. Также потребуется рубашка, галстук (для мальчика), школьный ранец, стоимость которых доходит до 25 тыс. рублей. Пенал и канцелярские принадлежности, спортивная форма.

Отмечается, что традиционно «на нужды класса» в Москве сдают около 3,5 тыс. рублей, но эта сумма за весь год. Кроме того, в Москве для нуждающихся семей в 2019 году выплачивают единовременно 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самая распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Это вдвое меньше, чем средняя зарплата в России, которая, по данным Росстата, в апреле достигла 47,7 тыс. рублей. Варьируется и размер минимальных трат родителей на подготовку ребёнка к школе в регионах страны. В среднем российские семьи потратят на подготовку к 1 сентября от 5 до 15 тыс. рублей.