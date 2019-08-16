Самара, , 11:43 — REGNUM

Покупка всего необходимо для ребёнка, который пойдёт в школу в Самарской области, обойдется в 16−18 тыс. рублей. Об этом сообщает Самарастат.

Родителям мальчика на школьную экипировку придётся потратить 15,9 тыс. рублей, родителям девочки — 17,7 тыс. рублей.

В среднем на покупку минимального набора одежды и обуви для мальчика уйдёт около 8,4 тыс. рубля: в это статью расходов входят брюки, сорочка, джемпер, спортивный костюм и три пары обуви, включая сменку.

Для девочки одежда и обувь стоит 10,2 тыс. рублей: юбка, блузка, платье или сарафан, джемпер и спортивный костюм, а также три пары обуви.

Покупка канцелярских принадлежностей обойдётся родителям девочек и мальчиков в одинаковую сумму — около 6,9 тыс. рублей. В этот набор входят авторучки, карандаши, учебники, фломастеры, альбом для рисования, школьный ранец.

Для старших классов, указали в статистическом ведомстве, придётся покупать ноутбук — 23,3 тыс. рублей или планшет — 9,1 тыс. рублей.

Таким образом, траты на подготовку к школе учащихся старших классов возрастут до 25−41 тыс. рублей максимально.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов ВЦИОМ, в 2018 году подготовка ребёнка к школе обходилась российским родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей. В этом году в ряде регионов сумму на экипировку школьника жители оценивают в пределах 28 тыс. рублей. Причём чаще всего не учитываются так называемые добровольные пожертвования «на нужды класса или школа».