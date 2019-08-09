Паводком в Магаданской области подтопило 4 ЛЭП
Магадан, 9 августа, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Филиалы и предприятия ПАО «Магаданэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с обильными осадками и паводком небывалой мощности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации пресс-службы «Магаданэнерго», в зону подтопления попали четыре линии электропередачи.
Значительные повреждения обнаружили на линии в Усть-Омчуг — Павлик. Бригада ремонтников устранила неполадки.
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Остальные три линии не сильно повлияли на энергоснабжение потребителей. Но ситуацию энергетики контролируют круглосуточно, пока вода не уйдёт совсем.
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Как сообщало ИА REGNUM, по заверениям специалистов, паводка такой мощности, как в начале августа, в Магаданской области не случалось сто лет. Власти Колымы устраняют разрушительные последствия.