Магадан, Магаданская область, , 05:32 — REGNUM

В Магаданской области продолжаются масштабные работы после мощного циклона по ремонту федеральных трас и региональных дорог. На линию выпущено 83 единицы автотехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Продолжает оставаться закрытым проезд на участке мостового перехода на 1562 км дороги «Колыма», перекрыт весь участок с 1418 по 1577 км. Не восстановлен проезд и по размытой дороге Палатка-Кулу-Нексикан.

Дорожники очищают трассы от мусора, восстанавливают асфальт, разметки, делают ямочный ремонт.

Открыли паромную переправу через реку Яна.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала недели на магаданскую область обрушились сильные дожди, водой размыло мосты и дороги. Специалисты отметили, что такого паводка в регионе не было 100 лет. Власти Колымы восстанавливают разрушенные стихией объекты.

Не стихает паводок и в других регионах дальнего Востока. Сложная обстановка в Хабаровском крае, Амурской области.