Магадан, Магаданская область, , 09:24 — REGNUM

Восстановительные работы на федеральной автодороге «Колыма» продолжаются, но для всех типов транспорта открыли объездную дорогу, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на дорожное управление Магаданской области.

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«8 августа на участке капитального ремонта моста через р. Нехай на км 1562+728 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» открыто движение для всех видов транспорта», — пояснили в ФКУ Упрдор «Вилюй».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа из-за подъёма воды в ручье Нехай была закрыта мостовая переправа на федеральной трассе «Колыма», 7 августа движение открыли для легкового транспорта.