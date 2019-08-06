Магадан, Магаданская область, , 11:03 — REGNUM

Власти Колымы признали, что нынешний паводок такой силы, которого не было 100 лет. Приток воды — 659 тыс. кубометров в минуту. Пик паводка еще не прошёл. Губернатор Магаданской области собрал экстренное совещание со всеми службами и ведомствами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Паводок очень сильный, погода бьёт все рекорды, но ситуация под контролем. Ожидается ещё подъём уровня воды. Прервано сообщение по трассе «Колыма», размыт участок дороги через ручей Нехай, идёт ремонт дороги в Тенькинском городском округе. Все населённые пункты обеспечены электро‑ и водоснабжением, продуктами и товарами первой необходимости. Такого паводка на водохранилищах не было с 1939 года», — сказал колымский губернатор Сергей Носов.

Начальник отдела водных ресурсов области Лариса Малькова добавила, что 6 августа, приток воды составил 10 990 метров кубических в секунду. Такой максимум бывает раз в 100 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме бушует стихия — сильные дожди размыли федеральные и региональные трассы, из аэропорта не выполняются рейсы. Дорожные службы ведут ремонтно-восстановительные работы.

В регионах Дальнего Востока также паводком топит сёла. Вода подбирается к Хабаровску. Приамурье уходит под воду.