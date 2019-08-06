Вильнюс, 6 августа, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Община евреев Литвы сегодня, 6 августа, официально объявила о закрытии на неопределённый срок Вильнюсской синагоги и своего офиса из-за непрекращающихся угроз евреям, в том числе и угроз расправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kontis Šatūnas Синагога. Вильнюс

«В последнее время Община евреев Литвы получает письма и звонки с угрозами. В контексте сложившегося и нагнетаемого напряжения ни община, ни Вильнюсская синагога не может обеспечить безопасность посетителей, среди которых есть пострадавшие от нацистов и члены их семей», — говорится в заявлении, в котором также говорится, что такое решение принято в том числе и после публичного оскорбления евреев со стороны некоторых литовских политиков и даже лидеров партий. Из-за того, что правоохранительные органы и власти страны никак на это не реагируют, а оскорбления остаются безнаказанными, что только поощряет новую волну антисемитизма, и было принято решение о закрытии ради безопасности.

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Кроме того, в среду, 7 августа, в Вильнюсе запланирован митинг неонацистов, которые собираются протестовать против решения властей о демонтаже мемориальной доски пособнику фашистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте, но позже был героизирован литовскими властями и политиками. После демонтажа в Литве и началась волна антисемитизма.

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Напомним, в Литве Холокост носил самый страшный характер, во время Второй мировой войны было уничтожено около 98% всех евреев. В абсолютных цифрах — порядка 200 тыс. человек. Литовцы принялись уничтожать евреев ещё до прихода фашистов.

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