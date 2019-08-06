Вильнюс, , 13:43 — REGNUM

Власти столицы Литвы после скандала вокруг демонтажа мемориальной доски пособнику фашистов Йонасу Норейки, принимавшего активное участие в Холокосте, попытались «загасить» возмущение националистов, и «уравновесили» собственное поведение приказом о демонтаже памятной доски поэтессе Валерии Вальсюнене, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мемориальную доску демонтировали сегодня, 6 августа, в микрорайоне Жверинас.

В обосновании мэрия заявила, что Вальсюнене была связана с советским МГБ и завербована во время ссылки. Союз писателей Литвы уже заявил, что мэрия Вильнюса никак не советовалась с ними о роли и ценности Вальсюнене для литовской литературы.

Скандал в Литве начался с распоряжения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса демонтировать памятную табличку Йонасу Норейке и сменить название Аллеи Шкипры на Аллею триколора. В Литве такое решение возмутило часть политиков, которые открыто требуют реабилитации Норейки и Шкипры, несмотря на документальные доказательства их соучастия в Холокосте и сотрудничества с нацистами.