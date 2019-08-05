Вильнюс, , 16:03 — REGNUM

В Вильнюсе на центральных улицах неизвестные расклеили десятки плакатов с изображениями пособников нацистов, участвовавших в Холокосте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 августа. Полиграфически высококачественные плакаты формата А3 с изображением Йонаса Норейки и Казиса Шкипры появились на стенах зданий, деревьях и столбах на центральной улице литовской столицы проспекте Гедиминаса.

Также неизвестные повесили табличку на памятнике автору литовского гимна Винцасу Кудирке, напротив здания правительства Литвы, с надписью «Шимашюс, я следующий?» и на памятнике советскому поэту Пятрасу Цвирке «Товарищ Шимашюс, я горжусь».

Таким образом неизвестные отреагировали на решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса демонтировать памятную табличку Йонасу Норейке и сменить название Аллеи Шкипры на Аллею триколора. В Литве такое решение возмутило часть политиков, которые открыто требуют реабилитации Норейки и Шкипры, несмотря на документальные доказательства их соучастия в Холокосте и сотрудничества с нацистами.

Напомним, в Литве Холокост носил самый страшный характер во времена Второй мировой войны — было уничтожено около 98% всех евреев. В абсолютных цифрах — порядка 200 тыс. человек. Литовцы принялись уничтожать евреев ещё до прихода фашистов.