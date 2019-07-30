Вильнюс, , 16:29 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 30 июля, включился в дискуссии, вызванные скандалом в Литве после демонтажа в Вильнюсе мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который ответственен за Холокост, а в годы Второй мировой войны отвечал за изоляцию евреев в Шяуляйском гетто и инвентаризацию еврейского имущества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём заявлении, распространённом пресс-службой канцелярии президента, Науседа призывает историков, политологов, деятелей культуры и других экспертов, включиться в активные дискуссии по формированию политики исторической памяти. Науседа подчёркивает, что работы сегодняшних органов, которые исследуют и вырабатывают официальную трактовку тех или иных исторических событий, недостаточно. Примером тому якобы и является скандал вокруг демонтажа памятной плиты Норейке, поскольку часть литовской общественности продолжает настаивать, что Норейка якобы только формально сотрудничал с нацистами, будучи начальником Шяуляйского округа при оккупации, но на самом деле едва ли не спасал евреев, поддерживая связь с «партизанским подпольем».

При этом Науседа предложил до выработки общей позиции ввести мораторий на искоренение памятных символов в честь таких и подобных деятелей.

В Литве, напомним, массовые протесты международного сообщества вызывала не только памятная доска Йонасу Норейке, но и целый список различных скульптур, памятников, присвоение названий улицам и школам имён деятелей, которые, активно сотрудничая с нацистами, участвовали в массовом истреблении евреев.

Холокост в Литве носил самый страшный характер, было уничтожено порядка 95−98% всего еврейского населения, а расправы начались до прихода нацистов самими литовцами. В общей сложности было убито 200 тыс. только литовских евреев, а нацисты, пользуясь особым рвением литовских палачей, отправляли их на убийства евреев на другие оккупированные территории, в том числе и на территорию современной Белоруссии.

Сегодняшняя Литва пытается отмежеваться от этой страницы истории, утверждается, что массовые казни организовывали сами нацисты и в меньшей степени — литовцы.

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