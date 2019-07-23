Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 июля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Власти Комсомольска-на-Амуре окажут финансовую помощь семье девочки, которая погибла в результате пожара в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 23 июля, на сегодняшнем внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение выделить на эти цели 200 тыс. рублей. Деньги будут направлены из резервного фонда.

27.mchs.gov.ru Последствия пожара в детском лагере под Хабаровском

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Также материальную помощь решено оказать и семьям пострадавших детей. Им выплатят по 50 тыс. рублей.

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Помощь в организации похорон пообещало оказать руководство Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. На этом предприятии работает отец погибшей девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул ночью 23 июля. В результате пожара пострадало пятеро детей (трое из них из Комсомольска-на-Амуре), одна девочка погибла — это ученица школы №36 Комсомольска-на-Амуре.

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